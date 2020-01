Trump levanta el veto al uso de minas antipersona en el Ejército de EEUU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha levantado este viernes las restricciones sobre el uso de minas antipersona y ha autorizado el uso de una nueva generación de estos dispositivos "diseñadas específicamente para reducir las lesiones a civiles", ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Esta medida supone una revocación de la decisión tomada en el 2014 por el Gobierno de Obama que anunció su intención de adherirse a la Convención de Ottawa, el tratado internacional de 1997 que prohíbe el uso de este armamento y vetó la producción y adquisición de minas antipersona, además de restringir su uso únicamente a la península de Corea.

Según la Casa Blanca, el Departamento de Defensa ha considerado que "las restricciones impuestas a las fuerzas estadounidenses por la política de la Administración de Obama podría ponerlas en una grave desventaja durante un conflicto" contra cualquier adversario.

Las minas antipersonales -unos pequeños explosivos que se colocan bajo tierra y que se detonan cuando se camina sobre ellos- han recibido numerosas condenas internacionales en las últimas tres décadas.

SERIE DE ACCIONES

De acuerdo al diario 'The New York Times', a partir de ahora los comandantes sobre el terreno podrán decidir a su discreción sobre el uso de este tipo de armas y no el secretario de Defensa, como venía siendo hasta ahora.

El comunicado de la Casa Blanca precisa que "esta política autorizará a los comandantes en combate, en circunstancias excepcionales, emplear minas antipersona sofisticadas y no permanentes (es decir que se autodestruyen) específicamente diseñadas para reducir un daño no intencionado a los civiles y las fuerzas aliadas".

El Gobierno explicó que esta acción y otra serie de acciones de la Administración Trump se han llevado a cabo para dar a los militares la "flexibilidad y capacidad necesaria para ganar". "El presidente está reconstruyendo nuestra fuerza militar que es más fuerte que nunca. El presidente continuará apoyando y equipando a las tropas para que permanezcan siempre como la mayor fuerza de combate en el mundo", concluía el escrito difundido hoy por la Administración.