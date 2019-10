Trump: "Los kurdos no nos ayudaron en Normandía"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha argumentado su decisión de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria diciendo que los kurdos "no nos ayudaron en Normandía". Aseguró haber llegado a esta conclusión tras leer un interesante artículo del escritor conservador Kurt Schlichter.

En un encuentro con periodistas, Trump se despachó: "Los kurdos no nos ayudaron en la segunda guerra mundial, no nos ayudaron en Normandía, por ejemplo". Tras nombrar distintas batallas de la contienda, el presidente abundó: "No estaban allí", según informa el periódico 'The Guardian'.

Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que Turquía inició una contra los kurdos del norte de Siria tras la retirada de las tropas norteamericanas.

"Hemos gastado una gran cantidad de dinero ayudando a los kurdos", dijo el presidente para añadir: "Están luchando por su tierra y cuando dicen que están luchando con EEUU es verdad pero, en última instancia, están luchando por su tierra".

Milicias kurdas han luchado junto con EEUU contra el Estado Islámico por espacio de cerca de cinco años, perdiendo en el camino alrededor de 11.000 combatientes.