Trump se niega a comprometerse a un traspaso pacífico del poder en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este miércoles a comprometerse a un traspaso pacífico del poder en caso de una derrota en las elecciones del 3 de noviembre, lo que provocó reacciones indignadas de su oponente demócrata e incluso dentro de las filas republicanas.

"Tendremos que ver qué pasa en ese momento", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca al ser interrogado si se comprometía a garantizar un traspaso no violento del mando independientemente del resultado de las elecciones entre él y el demócrata Joe Biden.

Trump pareció incluso llamar a una anulación del voto por correo: "Desháganse de estas papeletas y será muy pacífico, no habrá transferencia del poder, realmente, será una continuación", dijo.

Biden reaccionó de inmediato a estos comentarios del magnate republicano, que juega regularmente con la idea de no reconocer los resultados de las elecciones. "¿En qué país vivimos? Es una broma. Quiero decir, ¿en qué país estamos? Dice las cosas más irracionales, no sé qué decir", declaró el candidato demócrata.

El senador republicano Mitt Romney, un crítico excepcional de Trump en las filas conservadoras, también expresó su rechazo a las palabras del presidente. "Cualquier sugerencia de un presidente de que puede evadir esta garantía constitucional es impensable e inaceptable", afirmó en Twitter.

Fundamental to democracy is the peaceful transition of power; without that, there is Belarus. Any suggestion that a president might not respect this Constitutional guarantee is both unthinkable and unacceptable.