Trump no irá a la toma de posesión de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes en un lacónico tuit que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden. "A todos los que me han preguntado, no iré a la toma de juramento el 20 de enero", escribió.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

Según informa la agencia Reuters, de una fuente cercana el presidente, se ha debatido en la Casa Blanca el asunto y al final se ha decidido que Trump se desplace el 19 de enero a su 'resort' en Florida.

En otro mensaje anterior, el gobernante saliente había mandado un mensaje a sus seguidores: "Los 75.000.000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, ESTADOS UNIDOS PRIMERO y HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ, tendrán una VOZ GIGANTE en el futuro".

"¡No se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ningún modo, manera o forma!", agregó.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!