Trump notifica oficialmente al Congreso que EEUU deja la OMS

El Congreso de Estados Unidos ha recibido este martes la notificación oficial de que el presidente Donald Trump ha retirado al país oficialmente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la pandemia del covid-19, ha anunciado el senador Bob Menendez a través de su cuenta de Twitter.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.