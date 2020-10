Trump obtiene el alta médica tras un acto con cientos de personas

El doctor que ha tratado a Donald Trump de su infección por coronavirus, Sean Conley, asegura que el presidente de los Estados Unidos "ya no se considera un riesgo de transmisión para otros", una afirmación con la que formalmente le ha dado el alta cuando el candidato a la reelección ya había celebrado un acto con cientos de invitados y tenía en agenda para esta semana tres mitines de campaña.

"Me complace informar de que, además de que el presidente cumple con los criterios de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) para la interrupción segura del aislamiento, las muestras PCR de covid de esta mañana demuestran, según los estándares actualmente reconocidos, que ya no se considera un riesgo de transmisión", ha explicado Conley. Según el doctor, Trump ha pasado 24 horas sin fiebre y, en su opinión, "ya no hay evidencia de que el virus se reproduzca activamente" en el cuerpo del presidente de los Estados Unidos.

EL LUNES, A FLORIDA

Con más de 210.000 fallecidos y más de 50.000 contagios confirmados cada uno de los últimos tres días, Trump ni siquiera esperó el alta médica anunciada por su médico de la Casa Blanca para reanudar su actividad política en unos días en que las encuestas le sitúan por debajo de su adversario Joe Biden en la carrera presidencial. El sábado participó en un acto al aire libre frente a la Casa Blanca y con varios cientos de invitados.

Este lunes, Trump tiene programado un mitin en Florida, el martes, otro en Pensilvania y, el miércoles, en Iowa.