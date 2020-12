Trump se queda solo

A Donald Trump le quedan las fieles bases, la familia, algún alto cargo como el jefe de gabinete o el secretario de Estado y varios personajes republicanos de segunda fila aún aliados en su quijotesco empeño sin futuro por negar su derrota, pero el presidente saliente de Estados Unidos está, a efectos prácticos, prácticamente solo en su inútil combate contra los resultados de las elecciones.

El lunes, justo después de que el Colegio Electoral certificara a Joe Biden como presidente electo, Trump anunció la salida de su fiscal general, William Barr. Era una dimisión con aires de despido. Y aunque era el propio presidente el que la publicitaba, en un obvio intento de desviar la atención mediática de la confirmación de Biden, ponía el foco sobre uno de los problemas con los que ha topado en su asalto a la democracia.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...