Trump rehúsa montar su defensa ante la Cámara Baja

Cuando la Cámara Baja empezó a preparar los artículos de 'impeachment' contra Richard Nixon y Bill Clinton los dos presidentes enviaron abogados, testimonios y documentos para montar su defensa. Donald Trump no lo hará.

Eso es lo que se puede inferir de la carta que Pat Cipollone, principal abogado de la Casa Blanca, envió el viernes a Jerrold Nadler, el demócrata que preside el Comité Judicial, encargado formalmente desde el jueves de redactar los cargos para el juicio político contra el presidente y que había enviado a este una invitación a participar en las próximas audiencias del proceso. Y aunque la misiva no contiene una negación formal, fuentes de la Administración han confirmado la decisión de Trump.

El afilado y feroz lenguaje de los dos párrafos de la carta deja también poco espacio a las dudas. Cipollone tilda de “farsa” el proceso abierto por los demócratas y urge a ponerle fin inmediatamente, algo que la Casa Blanca sabe que no es una opción. Y el abogado recupera también un mensaje que tuiteó Trump, poniendo su vista ya en un “juicio justo en el Senado”, la cámara que controla el Partido Republicano.

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair....