Trump vuelve a minimizar la gravedad del virus y trata de explotar políticamente su contagio

Cerca de 210.000 personas han perdido la vida en Estados Unidos por covid-19. Casi siete millones y medio se han contagiado, incluyendo el presidente, Donald Trump, la primera dama, asesores, senadores y personal de la Casa Blanca. El mandatario, no obstante, ha vuelto a minimizar la gravedad y la seriedad de la pandemia. "No tengan miedo del covid. No dejen que domine sus vidas", ha escrito en Twitter en un mensaje triunfalista anunciando que este mismo lunes pretende abandonar el hospital militar Walter Reed en que fue ingresado el viernes y donde ha recibido tratamiento.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!