Tusk dice que siente "empatía" por un regreso a la UE de una Escocia independiente

El expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk ha admitido este domingo que en Bruselas hay una "empatía" hacia la hipotética posibilidad de que una Escocia independiente se adhiriera en un futuro a la UE, en declaraciones a la BBC.

El pasado viernes 31 de enero, cuando se consumó el 'brexit', la ministra principal de Escocia, la nacionalista Nicola Sturgeon, afirmó que "es posible" celebrar un referéndum de independencia en 2020, que debe ser "legal y vinculante" para que cuente con el reconocimiento de la comunidad internacional". La dirigente escocesa avanzó además que una Escocia independiente buscaría una pertenencia total a la UE.

Preguntado si la UE contemplaría esa hipotética opción de una manera favorable, Tusk ha respondido que "emocionalmente" no tenía "ninguna duda de que todo el mundo estaría entusiasmado en Bruselas y, de manera más general, en Europa" ante esa posibilidad. El político polaco ha reconocido que no quería decir "algo demasiado directo" al respecto, pero ha admitido que se sentía "muy escocés, especialmente tras el 'brexit'".

Transición de once meses

No obstante, ha alertado de que cualquier futura posible entrada por parte de una Escocia independizada del Reino Unido no sería automáticamente aceptada por los Veintisiete y que Escocia no recibiría ningún trato especial por parte del bloque, sino que debería seguir los trámites oficiales.

Por otro lado, el negociador de la Unión Europea para el 'brexit', Michel Barnier, presentará este lunes su borrador con las directrices de los Estados miembros de la UE para la inminente negociación con Londres sobre la relación entre el Reino Unido y el bloque comunitario tras el vigente período de transición de once meses.

Transcurridas apenas 48 horas desde que el Reino Unido dejara de ser miembro del bloque comunitario en la medianoche del viernes tras 47 años en su seno, y de cara a esa primer paso de la era 'posbrexit', Barnier ha avisado de que tiene "una cosa clara: lo primero es el interés de la UE, de cada uno de sus Estados miembros y de todos sus ciudadanos", indicó en Twitter. "Es el momento de empezar a mirar hacia delante", ha dicho el excomisario europeo de Mercado Interno y exministro conservador francés de Agricultura y Pesca, de 69 años.