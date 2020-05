Twitter alerta por primera vez sobre las falsedades propagadas por Trump en sus tuits

La verdad como imperativo en el discurso político estadounidense murió con Donald Trump. No porque fuera el primer presidente en engañar a la población, sino porque fue el primero en utilizar la desinformación de forma cotidiana, sin ningún rubor ni propósito de enmienda. ‘The Washington Post’ lleva las cuentas. Desde que el republicano llegó a la Casa Blanca en 2016 ha hecho más de 18.000 afirmaciones falsas o incorrectas. Muchas de ellas en Twitter, su púlpito predilecto para amenazar o difamar a sus detractores, propagar falacias de toda índole y peligrosas teorías conspiratorias. Una barra libre que parece haberse acabado. La red social ha dado el primer paso para advertir a sus usuarios sobre las cuestionables afirmaciones del presidente de Estados Unidos, el padre de la posverdad. El martes aparecieron las dos primeras advertencias junto a sendos tuits de Trump en los que volvía afirmar que la expansión del voto por correo a la que están recurriendo algunos estados para sortear en las complicaciones planteadas por el coronavirus durante las elecciones de noviembre conducirán a un fraude monumental. “Se robarán urnas, se falsearán papeletas e incluso se imprimirán ilegalmente o se firmarán de forma fraudulenta”, dijo el presidente en respuesta a la decisión del gobernador de California de permitir que todos los electores puedan votar por correo. “Esta será una elección amañada. No lo permitiré”. There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020 Debajo del tuit apareció una advertencia en azul de la compañía de Silicon Valley: “infórmese sobre la realidad del voto por correo”. Un enlace que da paso a una aclaración en la que se dice que las afirmaciones del presidente “no están corroboradas, según ‘CNN’, ‘The Washington Post’ y otros”. El texto añade que “los expertos sostienen que el voto por correo muy raramente está ligado al fraude” y llega a decir que lo de la elección amañada es una “afirmación falsa”. La compañía que dirige Jack Dorsey explicó después que, si bien el tuit de Trump no viola sus términos de uso, “contiene información incorrecta sobre el proceso electoral”. El presidente no tardó en reaccionar acusando a la compañía de “interferir en las elecciones presidenciales” al “reprimir la libertad de expresión”. Unas quejas que fueron amplificadas por su jefe de campaña Brad Parscale. “Siempre supimos que Silicon Valley utilizaría todos los resortes para obstruir el mensaje del presidente Trump a sus votantes”, dijo tras anunciar que su equipo retiró hace unos meses su publicidad de la red social por considerarla políticamente parcial. Reglas de uso Twitter llevaba mucho tiempo en el ojo del huracán por la laxitud con la que ha implementado sus propias reglas de uso, que prohíben conductas como el acoso, la incitación a la violencia, la manipulación informativa o los ataques de la integridad de las elecciones. Y a principios de mes anunció medidas para combatir la desinformación sobre el coronavirus, comprometiéndose a etiquetar la información falsa o en disputa sobre el virus, “independientemente de quien la propague”. Desde entonces ha borrado algunos tuits del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y del venezolano, Nicolás Maduro. Trump había sido intocable hasta ahora, pero esta semana volvió a estallar la polémica, después de que el presidente sugiriera que uno de sus detractores, el excongresista de Florida y actual presentador de MSNBC Joe Scarborough, estaría implicado en la muerte de una antigua asesora suya, que murió hace casi dos décadas por una enfermedad cardiaca, según el informe forense. La teoría de Trump suscitó las protestas del viudo de la asesora, que en una carta filtrada a la prensa pidió a Twitter que borrara “las horrendas mentiras” del presidente. No lo hizo, afirmando que no violan sus términos de uso, pero solo unas horas después advirtió sobre los mensajes de Trump respecto al voto por correo. Ahora solo falta por ver si será un hecho aislado o recurrente porque trabajo no le va a faltar.