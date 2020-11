Twitter se llena de memes de Giuliani

Rudolph (Rudy) Giuliani, exalcalde de Nueva York, es el abogado personal del presidente de EUU, Donald Trump. Y como tal está volcado en la estrategia de denunciar sin pruebas el "fraude masivo" en los comicios. Este jueves, ha protagonizado una peculiar rueda de prensa en la que, encendido, ha asegurado que hay un "plan a nivel nacional" para echar a Trump de la Casa Blanca. Pero, además del tono histriónico y conspiranoico de su comparecencia, Giuliani ha llamado la atención por el problema que ha tenido con el tinte capilar.

Así, en esa rueda de prensa, Giuliani ha podido comprobar de primera mano que los tintes capilares en espray y el sudor son una mala combinación. Durante su intervención, rompió a sudar, probablemente, debido a sus nervios y al fervor con el que defendía sus palabras. Las redes sociales no han desaprovechado la ocasión y en pocas horas, Twitter se ha inundado de memes.

#TrumpIsANationalDisgrace

Trumps claims about voter fraud are as real as the colour of Giuliani’s hair. pic.twitter.com/ZzLCDBf7X6 — Goody HOW (@Mayella09476043) November 20, 2020

my bf just said this is rudy giuliani pic.twitter.com/R3uXM2TNKx — barroo (@averycutedog) November 19, 2020

Why does Giuliani look like he’s wearing a face over his face? pic.twitter.com/jXFcbkW7bH — Shayne Smith (@Shaydozer) November 20, 2020

La escena ha recordado al gran Dirk Bogarde en la película 'Muerte en Venecia', de Visconti.

Just watched the Death In Venice Remake. Rudy Giuliani is extraordinary pic.twitter.com/o0GAuG83QY — Treat Williams (@Rtreatwilliams) November 19, 2020

Aunque, otros usuarios le han encontrado más parecidos razonables.

Rudy Giuliani is literally The Penguin pic.twitter.com/rqAgeXPqUo — Stephen Ford (@StephenSeanFord) November 20, 2020

Did anyone else think of #thefifthelement when they saw Rudy Giuliani today? 😩😂 pic.twitter.com/Rajz2tVKFf — Christopher Arce (@puerca_sucia) November 19, 2020

‘Viscosidad’ (‘The Incredible Melting Man’). William Sachs, 1977 pic.twitter.com/VOMh5m2SnX — Rafa Tapounet (@Rafatapounet) November 20, 2020

Probablemente, no sea mala idea regalarle un tinte nuevo. Esta vez, habrá que asegurarse de que es resistente al agua.