Twitter penaliza a Trump por comparar el covid con la gripe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido este martes un mensaje en su perfil de Twitter en el que comparaba el covid con una gripe común y la red social le ha penalizado con una etiqueta de advertencia en la que avisa a los potenciales lectores que el mensaje puede contener información falsa.

"La temporada de la gripe está al caer! Mucha gente muere cada año, a veces más de 100.000, a pesar de que existe la vacuna. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No, hemos aprendido a vivir con ello, como estamos aprendiendo a vivir con el covid y en muchas personas es bastante menos letal", ha esctio el presidente en su perfil oficial de la red social.

En el mensaje Trump ha señalado que Estados Unidos no se va a confinar por la temporada de gripe y ha asegurado que hay que aprender a convivir con el coronavirus igual que se ha hecho con la gripe.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!