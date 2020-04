La UE critica la decisión de EEUU de suspender su contribución en la OMS

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha lamentado "profundamente" la suspensión de la contribución estadounidense a la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciada la víspera por el presidente Donald Trump.

"No hay ninguna justificación para "justificar esta decisión en un momento en el que los esfuerzos de la OMS "son más necesarios que nunca para ayudar a contener y a reducir la pandemia de coronavirus", ha declarado el político español en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. "Solo uniendo nuestras fuerzas podremos superar esta crisis que no tiene fronteras", ha prevenido.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders.