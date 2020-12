La UE desbloquea el fondo de recuperación tras retirar su veto Hungría y Polonia

El Fondo de recuperación y el nuevo Marco presupuestario 2021-2027, el paquete financiero de 1,8 billones de euros con el que la UE aspira a amortiguar el impacto socioeconómico de la pandemia de coronavirus y del que tanto dependen países como España, ya tienen el camino despejado. Ha costado mucho más tiempo del esperado pero finalmente los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE han aceptado la solución propuesta por Berlín y negociada con Budapest y Varsovia los dos países que bloqueaban el paquete presupuestario- para aclarar la aplicación del mecanismo que vincula el desembolso de fondos con el respeto del estado de derecho.

"Acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual y el paquete de recuperación. Ahora podemos empezar con la implementación y a reconstruir nuestras economías. Nuestro paquete de recuperación histórico impulsará nuestra transición ecológica y digital", ha anunciado al filo de las siete de la tarde el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante la primera jornada del Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU



Now we can start with the implementation and build back our economies.



Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO