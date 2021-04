La UE intenta comprar a India 10 millones de dosis de AstraZeneca

La Unión Europea está intentando comprar a la India 10 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 producidas en el Serum Institute, según informa en exclusiva la agencia Reuters, que cita fuentes oficiales del Gobierno de ese país. Bruselas aumenta así la presión sobre el Ejecutivo de Nueva Delhi para aumentar sus exportaciones de la vacuna a otros países. Asimismo, la Comisión quiere que las dosis del Serum Institute, el mayor productor de vacunas del mundo, compensen los continuos retrasos de las plantas europeas en la producción de las vacunas de AstraZeneca que están retrasando en plan de vacunación en el conjunto de la UE.

"El embajador de la UE escribió una carta en la que decía que por favor autorizáramos las exportaciones", ha relatado la fuente, que afirma que la carta se envió hace dos semanas. Ni Serum, ni AstraZeneca, ni el Gobierno indio ni la UE han realizado por ahora comentarios sobre esta información.

Según Reuters, no se espera una respuesta rápida por parte del Gobierno indio, que está inmerso y centrado en su propio plan de vacunación nacional. La decisión de Nueva Delhi de centrarse en impulsar la vacunación de sus ciudadanos llega después de un repunte de casos en marzo y de las críticas por exportar decenas de millones de dosis al extranjero. Hasta ahora la India ha exportado 64 millones de dosis de la vacuna contra el covid-10 a 83 países y ha administrado la misma cifra de dosis en el país. La campaña de vacunación en la India incluye desde este jueves a los ciudadanos a partir de 45 años.

Desde el inicio de la pandemia, la India ha registrado 12,2 millones de casos de coronavirus --la tercera cifra más alta del mundo después de EEUU y Brasil-- y casi 163.000 muertes.

No solo la UE llama a la puerta de India. El Reino Unido está presionando para exportar la segunda mitad de los 10 millones de dosis que compró al Serum, según las fuentes consultadas por Reuters. En un principio, estaba previsto que el Serum Institute solo produjera la vacuna de AstraZeneca para países de rentas bajas y medias.

La vacuna rusa, no antes de julio

La UE también está explorando la posibilidad de autorizar y adquirir la vacuna rusa Sputnik V. Sin embargo, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clement Beaune, ha asegurado que la UE no autorizará la vacuna rusa "antes del final del mes de junio".

"Hay una primera etapa de estudio (del dosier de validación) que, según nos dicen, se llevará a cabo al menos hasta mediados de junio", ha señalado Beaune ante la comisión de asuntos europeos del Senado francés. "Y después hay una última etapa que es la opinión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la comercialización, que lleva varias semanas. Por tanto, no es una vacuna que se vaya a autorizar probablemente antes de finales de junio", ha explicado.

En ese momento, la Unión Europea (UE) tendrá "muchas más dosis de vacunas disponibles (de otros laboratorios) y por tanto la necesidad será mucho menos apremiante", ha añadido.

Clément Beaune ha reprochado a Moscú que use su vacuna como un instrumento de propaganda en la esfera internacional. "Hay decisiones políticas o golpes de efecto que son usados por nuestros amigos rusos para mostrar hasta dónde están presentes en la Unión Europea", ha afirmado. "No seamos ingenuos, tienen una estrategia de división en la UE que por ahora no ha funcionado", ha añadido.

De los 27 miembros de la UE, solo Hungría, Eslovaquia y República Checa han decidido recurrir a la vacuna rusa sin esperar su homologación por parte del regulador europeo. Otros, como Alemania, están dispuestos a usarla siempre y cuando reciba el visto bueno de la EMA.