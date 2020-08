La UE no reconoce los resultados de las elecciones de Bielorrusia

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) decidieron este miércoles no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Bielorrusia del 9 de agosto, en los que se proclamó vencedor el actual mandatario, Alexandr Lukashenko.

"Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por la autoridades bielorrusas", declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de una cumbre telemática de líderes comunitarios.

Horas antes de la reunión, la líder opositora Svetlana Tikhanóvskaya, había exhortado a los Veintisiete a rechazar los resultados de unos comicios de calificó de "fraudulentos".

Lukashenko, en el poder desde 1994, fue declarado ganador con el 80% de los votos, un resultado que ha provocado un tsunami de protestas en la exrepública soviética.