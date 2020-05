La UE pide al nuevo Gobierno de Israel que abandone las anexiones en Cisjordania

La Unión Europea (UE) ha reclamado hoy al nuevo Gobierno israelí que abandone los planes de anexión en Cisjordania y ha recordado al Estado hebreo la necesidad de respetar el derecho internacional, en una declaración aprobada por 25 de los 27 estados miembros. "Instamos a Israel a abstenerse de cualquier decisión unilateral que conduzca a la anexión de cualquier territorio palestino ocupado y que, como tal, sea contrario al derecho internacional", dice la declaración emitida por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

"Estoy encantado de que 25 estados miembros de la UE hayan apoyado esta declaración, que es el resultado de una iniciativa que tomé el 12 de mayo con mi colega irlandés Simon Coveney", valoró Borrell junto al jefe de la diplomacia de Luxemburgo, Jean Asselborn. Sin embargo, este último lamentaba "profundamente" que dos países de la UE hayan desaparecido "en un tema tan crucial para la credibilidad" de su política exterior. Austria y Hungría se negaron a suscribirse a la declaración el pasado 15 de mayo.

La solución: dos estados

La declaración recuerda las posiciones de la UE sobre la necesidad de respetar el derecho internacional y el apoyo a la solución de dos estados, con Jerusalén como la futura capital de ambos, la única forma de garantizar una paz y estabilidad duraderas en el región ", dijo Peter Stano, portavoz de Borrell.

"Reiteramos la posición de la UE acordada por todos los estados miembros. No estamos al final de un proceso. Se ha formado un nuevo Gobierno israelí. La UE está lista para trabajar de manera constructiva con él", insistió. "No estamos hablando de sanciones. Nos estamos poniendo en una situación de prevención. Este texto no es agresivo", agregó Asselborn a France Presse el fin de semana."Si Israel toma medidas y anexa el Valle del Jordán en Cisjordania, no veo diferencia con lo que Rusia hizo con Crimea" en el 2014 argumentó el ministro de Luxemburgo.

Evitar las sanciones

"Pero no quiero hablar de sanciones en este momento (...) tenemos dos meses por delante, hasta el 15 de julio, para convencer a Israel de abandonar este proyecto", dijo. El primer ministro, Binyamín Netanyahu, dijo el domingo que ya "era hora" de que Israel "aplicara su ley" en partes de Cisjordania.

Israel planea anexionar más de 130 asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada y el Valle del Jordán, una franja de tierra que se extiende entre el lago Tiberíades y el Mar Muerto, que se integraría en su frontera oriental con Jordania.