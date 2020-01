La UE pretende revivir la operación Sofía en Libia

Todavía no hay un plan definitivo cerrado para lograr que la tregua decretada en Libia se convierte en un alto el fuego estable y permanente, pero los ministros de exteriores de la Unión Europea están de acuerdo en que una de las vías para pacificar este avispero norteafricano es utilizar una nueva operación Sofía como mecanismo para controlar el embargo de armas al país. «Hay voluntad de revivir la operación aunque no se ha podido tomar ninguna decisión», explicó ayer el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras una reunión que sirvió para hacer repaso a los compromisos adoptados el domingo durante la cumbre de Berlín.

Según el alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, no se trata de reformar el mandato de la misión sino «reenfocarlo» para centrarlo en el embargo de armas. «Muchas armas entran por el desierto (entre Libia y los países vecinos), no solo por mar. Es muy importante revivir Sofía pero también incluir elementos de vigilancia aérea y terrestres lo que no es el caso hoy en día», manifestó tras la cita. Es, precisamente, en esto en lo que empezarán a trabajar ahora los expertos del Consejo.

bloqueo en italia / Sobre el papel, la operación Sofía no ha muerto pero desde el año pasado la misión de vigilancia más importante de la Unión Europea en el mar Mediterráneo, lanzada en hace cinco años para luchar contra las mafias que trafican con inmigrantes y prolongada hasta el 31 de marzo del 2020, sigue operando sin barcos por el bloqueo impuesto por Italia. Este país se niega a que las embarcaciones depositen en sus puertos a los inmigrantes rescatados en alta mar, lo que limita enormemente su eficacia.

Tras la decisión adoptada ayer, la pelota pasa a los embajadores del Comité de Política y Seguridad (COPS) que serán los encargados de diseñar y presentar al Consejo del próximo 17 de febrero el plan concreto con el que apoyar la implementación del alto el fuego y controlar el embargo por medios aéreos, marítimos y vía satélite.

«Por primera vez, siento que Europa toma la iniciativa, que Europa está de regreso de una cierta manera en las diferentes crisis que hay por el mundo», declaró el ministro francés Ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Yves le Drian.

A juicio del Gobierno italiano, no obstante, la misión Sofia debe «desmantelarse y volverse a montar de una manera diferente» porque «debe ser una misión para impedir que las armas entren en» Libia «y respetar el alto el fuego para garantizar que se inicie un camino político. Y nada más», advirtió acerca de esta iniciativa el ministro italiano Luigi Di Maio.

Mientras, su homóloga española de Exteriores, Arantxa González Laya, que se estrenó ayer en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, explicó que entre las opciones, además de revitalizar la operación Sofía, también está la creación de un mecanismo específico.

Lo que descartó rotundamente es que los 28 estudien el envío de tropas al país magrebí. «No he oído hablar de enviar tropas sobre el terreno», zanjó. Mientras los 28 diseñan los detalles, Borrell confía en que la tregua seguirá afianzándose porque «sin un alto fuego es difícil imaginar cualquier implicación de la UE», aunque admitió que, de momento, lo único que hay es una tregua inestable que puede ser violada cada día.

«Necesitamos un alto el fuego que pueda ser garantizado y controlado antes de decidir las medidas apropiadas para garantizarlo», avisó también el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas.

el deterioro del sahel / Como consecuencia de la situación en Libia, los ministros también abordaron el deterioro de la situación en el área del Sahel, donde 1.500 soldados han perdido la vida, la cifra más elevada desde el 2012 y que, sumada al número de civiles muertos, se dispara hasta los 4.000.

Este se trata de un ámbito de gran preocupación para la Unión Europea. La comunidad política anunció su intención de organizar una conferencia internacional en marzo, un encuentro que servirá para «revisar la estrategia de la UE» hacia la región y las tres misiones europeas desplegadas en la zona.