La Unión Europea rechaza reconocer a Lukashenko como presidente

La Unión Europea rechaza reconocer a Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia al día siguiente de haber asumido su sexto mandato presidencial, anunció este jueves el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

"La elección del 9 de agosto no era libre ni equitativa. La Unión Europea no reconoce los resultados falsificados. En consecuencia, la supuesta "investidura" del 23 de septiembre y el nuevo mandato que invoca Alexander Lukashenko no tienen ninguna legitimidad democrática" y "contradicen directamente la voluntad de amplios sectores de la población bielorrusa", afirmó Borrell en un comunicado.

Estados Unidos ya dijo este miércoles que no reconoce a Alexander Lukashenko como presidente legítimo de Bielorrusia. "Las elecciones del 9 de agosto no fueron libres ni justas. Los resultados anunciados fueron fraudulentos y carentes de legitimidad", dijo un portavoz del Departamento de Estado. "Estados Unidos no puede considerar a Alexander Lukashenko como el presidente legítimo" de Bielorrusia.