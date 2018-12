Los Veintisiete mantienen su apoyo al acuerdo para el brexit

Alto, claro y al unísono. Frente común de los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea. Están dispuestos a dar garantías, aclaraciones y explicaciones para que Theresa May persuada a su parlamento de aprobar el acuerdo de divorcio, pero el Tratado de salida del Reino Unido de la UE ni se reabre ni se renegocia. Así lo han indicado la mayoría de los mandatarios a su llegada al Consejo Europeo que se celebra desde ayer en Bruselas y que tiene de nuevo la patata caliente del brexit sobre la mesa.

La gran protagonista, la primera ministra británica que rebajó las expectativas a su llegada y reclamó «garantías políticas y legales» de que la red de seguridad diseñada para evitar que habrá frontera dura en la isla de Irlanda jamás se aplicara. «No espero avances inmediatos, pero lo que espero es que podamos empezar a trabajar lo más rápido posible sobre las garantías porque son necesarias», admitió poco antes de explicarles durante una hora sus planes y los problemas a los que se enfrenta en Westminster.

«Creo que es importante evitar toda ambigüedad. No se puede reabrir un acuerdo jurídico. No se puede renegociar lo que ha sido negociado durante meses», le recordó el presidente francés, Emmanuel Macron. «Puede haber una discusión política, pero no una discusión jurídica», zanjó. «¿Renegociar qué?», preguntaba el primer ministro portugués, Antonio Costa. «Todas las críticas al Tratado son puntos que no es posible negociar a menos que haya una iluminación divina que descubra algo que no hemos visto hasta ahora», ironizó.

La solución para Irlanda / Y es que, tal y como recordó el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, la red de seguridad, no está ahí para evitar solo el regreso de una frontera dura a Irlanda y proteger el acuerdo de paz de Viernes Santo. También existe «para dar garantías a Europa de que la frontera no se convertirá en una puerta abierta al mercado único y que no se utilice como moneda de cambio en el futuro por ambas partes», justificó dispuesto a ofrecer las explicaciones, garantías y aclaraciones que necesite sobre el mecanismo de seguridad. Un instrumento que según el holandés, Mark Rutte, habría que desmitificar. «Nadie en la UE quiere activarlo. Pero si para 2021 no hay una nueva relación negociada necesitamos algo para mantener estable la situación en Irlanda», insistió subrayando que si está es por las líneas rojas que ha fijado Londres.

Cero margen de maniobra, por tanto, para renegociar pero disposición absoluta a escuchar a May para conocer por qué pospuso el lunes la votación del acuerdo en el parlamento. En todo caso, fuentes del Gobierno español tampoco ven «una solución jurídica» que «suena a reabrir el acuerdo por la puerta de atrás» y consideran que «si el problema está en Londres la solución no puede venir de Bruselas», subrayando que España acude con voluntad constructiva.

Borrador de conclusiones / Sobre la mesa de trabajo, un proyecto de declaración que refuerza la voluntad de la UE de negociar lo más rápido posible la nueva relación con el Reino Unido y el compromiso de que el mecanismo de salvaguarda para Irlanda «no es deseable» y que en caso de utilizarse será solo «temporalmente» y «por un corto período de tiempo», así figura en el borrador de conclusiones.

El presidente de la UE, Donald Tusk, pondrá el documento sobre la mesa durante una reunión a 27, después de que los líderes escuchen de primera mano las peticiones de Theresa May, aunque no está claro si sobrevivirá al repaso de los líderes. El texto, de seis párrafos cuatro de los cuáles están entre corchetes y por tanto sujetos a negociación, arranca confirmado que el Tratado de salida y la Declaración política no se tocan. A partir de ahí, reitera el deseo del Consejo Europeo de establecer «una asociación lo más cercana posible con el Reino Unido en el futuro» y se compromete a embarcarse en los preparativos «inmediatamente» después de la firma del acuerdo de divorcio para garantizar que las negociaciones empezarán «tan pronto como sea posible»”.