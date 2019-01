Venezolanos residentes en Extremadura están esperanzados con el nuevo cambio

Venezuela vive un momento clave, según el testimonio de cuatro venezolanos que residen en Extremadura. Todos han respaldado el giro de gobierno, que no consideran «golpe de estado» ya que es una ley recogida en la Constitución y que los ciudadanos avalan. El conjunto de opiniones ha coincido también en que no perderán la esperanza en que su país recupere la democracia, así como celebrar elecciones libres y transparentes.

Gloria Pino, que tiene 56 años y reside en Badajoz desde 2014, respalda que Guaidó sea presidente, pues opina que «es la oportunidad para conseguir unas elecciones democráticas, no es ningún golpe de estado», reiteró.

Su experiencia ha sido dura, se vino a España por necesidad. Su marido es extremeño y ambos padecen una enfermedad cardíaca que en Venezuela no podían tratar, «no teníamos medicamentos». Tras muchos viajes entre España y Venezuela en busca de los fármacos necesarios, decidieron poner rumbo hacia Badajoz. «La situación se puso difícil por entonces las colas en los establecimientos de comida eran tan largas que yo no podía ni esperarla, debido a mi enfermedad», ha argumentado. También ha señalado que su esposo no podía comprar medicamentos al no tener un documento de identidad y solo tener un visado de residencia.

Lo que está sucediendo «es legal», afirma Gloria. Aunque «fuera del país es difícil entenderlo», reconoce y añade que «lo que fue ilegal son las elecciones que convocó Nicolás Maduro en mayo de 2018; hubo muchas irregularidades. No fueron libres ni transparentes ni democráticas».

Alexander Pifano es un periodista y comunicador venezolano que hace tres meses y medio fue repudiado de su país por hacer su trabajo, contar la verdad. «Fue una cuestión de vida o muerte, me vi obligado a abandonar mi casa», explica. Entonces se exilió a Bogotá donde estuvo un tiempo hasta que se trasladó a Badajoz. Sobre la situación en su país resala que allí no existe la libertad de expresión, por que ha venido a Extremadura con ganas de continuar su profesión. Bajo su experiencia ha añadido que «vivir el gobierno como ciudadano es muy difícil pero hacerlo como periodista es terrible. Es espeluznante ver como tus compatriotas caen por hambre, por una bala de delincuencia e incluso por un disparo de las fuerzas de seguridad».

Tras considera que se «está marcando una nueva página de historia en mi país, es ahora o nunca», se mantiene escéptico hasta que se produzca el cambio pero no pierde «la fe y el optimismo».

en la región pro amor / Con 37 años, de los cuales más de diez en España, Marianna Guerrero, reside en Extremadura desde 2014. Ahora vive en Badajoz. Vino a la región para estudiar y se quedó por amor.

Según Guerrero, el pueblo venezolano está decidido a que esto termine: «Maduro es un impostor». Pese a ello, ha explicado que se trata de «un proceso lento por lo que hay que tener paciencia». Además, lo que buscan es que lleguen unas «elecciones libres, transparentes, ya que las anteriores no lo han sido». «Juan Guaidó es un hombre preparado y valiente», ha opinado. También ha querido aclarar que en ningún momento «se ha autoproclamado presidente, lo hemos hecho así los venezolanos al tener esta Constitución».

Finalmente, una venezolana que reside en Plasencia y que lleva en España 11 años, Marian Castillo ha asegurado a Efe que la comunidad venezolana en la región extremeña asiste con «mucha angustia, pero con mucha esperanza» por la situación política y social de su país, En su opinión, las claves del futuro inmediato son dos: la posición que adoptarán las Fuerzas Armadas y cuál será la respuesta de Maduro a la negativa del Gobierno de EEUU de retirar a su personal.