Las ventas de discos de vinilo crecen por decimotercer año seguido en EEUU

No todo es penuria en las ventas físicas de música. Si el año pasado, en EEUU, el CD cayó un 20,9%, el vinilo volvió a crecer por decimotercer año consecutivo: en esta ocasión, un 14,6%, gracias a las 16,8 millones de unidades vendidas.

¿Habría que dar las gracias, en parte, a Spotify? Para algunos coleccionistas es una herramienta esencial: allí paladean novedades, incluso conviven con ellas una temporada, y cuando están convencidos, entonces pasan por caja para hacerse con el vinilo, si es que existe. Con ello se pierde el placer del riesgo, pero se gana una colección depurada.

Los números de arriba, ofrecidos por Nielsen Music, reconfortarán ligeramente a quienes creen en ese viejo ritual de escuchar un álbum: de tomarse el esfuerzo de buscar algo en la estantería, observar las fotos o repasar las letras. O, por qué no, hasta los agradecimientos, siempre en busca de nuevas pistas sobre las filias y conexiones de un artista favorito.

FETICHISMO RETRO

Pero un vistazo al Top 10 de vinilos más vendidos reconfortará más bien poco a los músicos jóvenes que adoren el formato: su disco difícilmente entrará en ese ránking. El número uno es la banda sonora de la primera parte de 'Guardianes de la Galaxia', con 84.000 copias vendidas; una colección de hits familiares de los 60 y 70, entre ellos 'I'm not in love' de 10cc y 'I want you back' de Jackson 5. Y hablando de Jacksons, el segundo más vendido (casi 84.000 copias) es el 'Thriller' de Michael.

Este Top 10 se compone casi al completo de tiros seguros. Al segundo disco más vendido de la historia en EEUU le siguen el no poco exitoso 'Rumours' de Fleetwood Mac, en el puesto 3 (como en la lista británica); 'Abbey Road', de The Beatles, en el 4, u otra banda sonora, la de Prince And The Revolution para 'Purple rain', justo después. Para encontrar un disco del 2018 en este Top 10 de vinilos más vendidos del 2018 hay que ir hasta el fondo de la lista, donde aparece 'Pray for the wicked', del grupo emo-pop Panic! At The Disco, con 59.000 copias.

EL CASO BRITÁNICO

En el Top 40 publicado por la Official Charts Company, encontramos en el número uno a Arctic Monkeys con su disco (del 2018) 'Tranquility base hotel + casino', del que han vendido 38.000 copias (de estas, 24.500 en la primera semana, lo máximo vendido por un disco en ese margen en 25 años). Por lo demás, abunda también lo 'vintage': los 'Greatest hits' de Queen despuntan en el 4, impulsados por 'Bohemian rhapsody', cuya banda sonora no saldrá en vinilo hasta febrero.