Un vídeo muestra a un Trump que no respeta el himno de Estados Unidos

Un vídeo colgado en Instagram por un asistente a la fiesta por el Super Bowl celebrada en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en el sur de Florida, muestra al presidente en actitud poco seria mientras se escucha el himno nacional de Estados Unidos, algo que él ha criticado en otros.

En el vídeo que, según el diario Miami Herald, fue tomado el miércoles por un empresario del sector inmobiliario, se ve a Trump gesticulando y haciendo como si dirigiera una orquesta mientras las personas que le rodean, entre ellas su esposa Melania y su hijo menor Barron, cantan el himno con la mano en el corazón.

Trump mantuvo una polémica con el jugador de fútbol americano Colin Kaepernich desde que en el año 2016 éste, entonces en los 49ers de San Francisco, llamó la atención al sentarse y luego arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

Otros jugadores se sumaron a la protesta que fue repitiéndose en distintos campos y en 2017, en un mitin en Huntsville (Alabama), Trump sugirió que los dueños de los equipos debían despedir a los jugadores que participasen en algo que estaba "perjudicando el deporte" y a los aficionados.

Además de Trump, la cantante Beyoncé y su esposo Jay-Z han dado que hablar por algo relacionado con el himno y el Super Bowl.

For someone who claims to be such a patriot (and who attacked NFL players protesting police brutality), it sure doesn’t seem like @realDonaldTrump has a lot of respect for the National Anthem. pic.twitter.com/VrPBx1HXzo