Una niña es rociada con gas pimienta en las protestas por la muerte de Floyd

Las protestas se han sucedido en Estados Unidos tras la muerte, el pasado 25 de mayo, de Geroge Floyd, un ciudadano afroamericano a manos de un policía blanco al que detuvo por intentar pagar con un billete falso y cada vez dejan imágenes más impactantes.

Una de las últimas en viralizarse ha sido el vídeo en el que se ve como una niña grita y llora por el picor que le produce en los ojos el supuesto gas pimienta arrojado por un agente durante una manifestación pacífica que tuvo lugar en Seattle, en el Estado de Washington, esta misma semana.

En las imágenes, puede verse como otros manfestantes vierten líquidos sobre el rostro de la niña de nueve años par aliviar el escozor, que según explican en el propio tuit, le tiró un agente. Según apuntan en el medio TMZ, se desconoce si el policía al que se señala es el responsable de la agresión a la niña, pero el Departamento de Policía de Seattle ha anunciado que está investigando lo ocurrido.

This is the video that was taken down! A 9 year old in Seattle was MACED by pig JARED CAMPBELL from the Seattle Police, it was PEACEFUL PROTEST. His badge number is 8470. Little girl's face is covered in the video PLEASE SHARE #seattleprotest #BlackLivesMatter pic.twitter.com/JXrJ1eZ8Qd