Von der Leyen rebaja las expectativas de un acuerdo con el Reino Unido

Nadie esperaba un mensaje positivo sobre el estado de las negociaciones del acuerdo comercial con el Reino Unido durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se ha celebrado este jueves y viernes en Bruselas. Pero el análisis transmitido por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a tres semanas de que expire el período transitorio el próximo 31 de diciembre confirma todos los malos augurios. "La situación es difícil. Los principales obstáculos persisten y probablemente las probabilidades de un no acuerdo son mayores que las de acuerdo", ha expuesto la alemana, según fuentes europeas, al resto de líderes europeos.

Ha sido durante una breve intervención de 10 minutos a la que no ha seguido ningún tipo de debate entre los Veintisiete líderes de la UE, más allá de algunos comentarios aislados del presidente español, Pedro Sánchez, o el irlandés Micheál Martin, sobre las medidas de contingencia en caso de no acuerdo. Y es que todos ellos siguen a la espera de ver qué dan de sí las negociaciones que retoman de nuevo este viernes los equipos de Michel Barnier y David Frost, con el objetivo de ver de aquí al domingo sí es posible o no un acuerdo.

Es el plazo que se dieron el pasado miércoles Von der Leyen y el primer ministro británico, Boris Johnson, durante una cena que se prolongó tres horas y que solo sirvió para constatar de nuevo la enorme brecha que separa a ambas partes. Para empezar, según ha explicado la propia Von der Leyen durante la rueda de prensa posterior a la cumbre, en materia de igualdad de condiciones y de pesca aunque también sigue abierto todo el capítulo de gobernanza del pacto.

Triple brecha por superar

"Les hemos repetido que el principio de competencia leal es una condición sine qua non para el acceso al mercado único. Tienen que respetar las mismas condiciones", ha insistido mencionando también el acceso a las aguas británicas para la flota europea en virtud del derechos de acceso históricos desde hace décadas. "Todavía no hemos encontrado una solución a nuestras diferencias. Entendemos que el Reino Unido aspira a controlar sus aguas territoriales" pero "debe entender las expectativas de la flota de la unión", tras décadas e incluso siglos de acceso.

"Soy un poco más pesimista. Por lo que escucho no ha habido progresos en los últimos días. Es problemático. Es un enorme desafío. Siempre decimos que nos preparamos para lo peor pero esperamos lo mejor y la situación parece complicada", reconocía este jueves el primer ministro sueco, Stefan Lofvën.