Vuelve el polémico festival de la carne del perro a la ciudad china de Yulin

La ciudad china de Yulin albergará de nuevo este 21 de junio el polémico festival de la carne de perro durante una semana. En ese periodo, miles de canes serán cocinados en el mercado Dashichang, en un cruel evento milenario cargado de polémica, que se le sigue resistiendo a las organizaciones animalistas pese a las múltiples e insistentes protestas.

A pesar de la icnesante actividad en contra de este festival llevada a cabo por asociaciones como PETA, y a pesar de que en 2017 entró en vigor una ley que prohibía la venta de carne de perro en restaurantes, mercados y otros comercios del país, la cita sigue celebrándose en el mercado Dashichang de Yulin, donde se amontonan las jaulas con perros para ser sacrificados, en su mayoría obtenidos de forma ilegal, ya que suelen ser callejeros o robados.

BREAKING: 62 dogs destined for slaughter at the Yulin dog meat “festival” were saved by Chinese activists & we’re ready to help. Please, make an URGENT donation to help us provide the long-term care needed for these dogs & protect all animals worldwide: https://t.co/przc9H3KID pic.twitter.com/1akTS1dx7r