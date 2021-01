Washington estudia la posible destitución de Trump

Los acontecimientos de este tristemente histórico miércoles en Estados Unidos han resucitado en Washington dos conversaciones: la posibilidad de someter a Donald Trump a un segundo impeachment o la de retirarle del cargo haciendo uso de la Enmienda 25, que en su sección 4 establece que el vicepresidente, con una mayoría del gabinete o con un órgano constituido específicamente por el Congreso, pueden sacar al presidente del Despacho Oval si determinan que "es incapaz de cumplir los poderes y deberes de su cargo".

La posibilidad de un segundo impeachment ya la habían barajado antes algunos demócratas pero tras la toma del Capitolio por una turba arengada por Trump ha resurgido con fuerza. Una de las primeras en abogar públicamente por ese paso ha sido la congresista demócrata Ilhan Omar. "Estoy redactando artículos de un impeachment. Donald J. Trump debería ser acusado por la Cámara de Representantes y destituido por el Senado de los Estados Unidos", ha anunciado en Twitter en un mensaje que no se demoró en propagarse por las redes sociales. "No podemos permitir que permanezca en el cargo, es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir nuestro juramento", fundamentó la legisladora, en medio de la inédita tormenta política.

I am drawing up Articles of Impeachment.



Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.



We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.