YouTube bloquea un vídeo homófobo en apoyo de la reforma constitucional en Rusia

YouTube ha bloqueado un vídeo homófobo de apoyo a la reforma constitucional que se votará en Rusia el próximo 1 de julio y que convertirá al líder del Kremlin en el presidente vitalicio 'de facto' del país. La grabación ridiculiza la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo y ha sido elaborado por 'Patriot', un grupo mediático propiedad de Yevgueni Progozhin, un poderoso aliado de Vladímir Putin.

