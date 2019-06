Juan Salazar: «Ahora los gitanos saben inglés y dominan internet»

-Ustedes se llaman Los Chunguitos. El nombre del grupo procede de la frase con que su familia les decía de niños por su afición a apedrear trenes: “¡Qué chunguitos que sois!” ¿Pueden describir su infancia?

-(Risas). Nos trasladamos desde Badajoz a Madrid siendo todavía muy niños. Formábamos una familia de ocho hermanos. Nos instalamos en el barrio de Vallecas. En Madrid comenzamos a actuar por los mesones de la Plaza Mayor cantando canciones populares. Lo hacíamos para poder comer, porque pasábamos mucha hambre, muchas fatiguitas.

-¿Cómo alcanzan la fama?

-En el transcurso de una de las fiestas, Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, se fijó en nosotros e hizo posible que grabáramos nuestro primer disco en 1976. Nosotros estábamos cantando y bailando con la guitarra en la calle. Él se fijó en nosotros, se paró, y no dio una tarjeta. Nos dijo: «Venid mañana a tal sitio a hacer una prueba, grabamos una maqueta y a ver qué tal». Al día siguiente nos presentamos allí y cantamos una canción de Peret y nos dijo: «Venga, vamos a grabar un disco». Saltamos a la fama con la canción ‘Dame veneno’, de la que llegamos a vender más de 50.000 ejemplares, con Dúo Dinámico como productores. Entonces comenzamos las galas por los pueblos y ciudades de España. Empezamos junto a mi hermano Enrique, que falleció. Él cantaba para morir, era un cantante de bandera. Tenía una voz muy personal, un estilo propio, que no tiene nadie. Era un encanto, pero la vida es así y en 1982 nos dijo adiós.

-¿A consecuencia de qué murió?

-Comenzaron a salirle muchos bultos por la garganta, y eran malos. A la semana murió. Se nos fue con 23 años, con 23 años.

-Vaya un palo gordo...

-Fue un palo muy gordo para nosotros, sí, tanto es así que estábamos dispuestos a dejar el grupo, pero una voz del cielo nos dijo: ‘Seguid con Los Chunguitos, que yo estoy con vosotros’. Han pasado 40 años. Y por eso estamos aquí, porque íbamos a dejar la música.

-¿Considera que en la lucha contra el cáncer se debería invertir más?

-Se debería invertir cien veces más.

-Ustedes son miembros de la misma familia gitana extremeña a la que pertenece Porrina de Badajoz...

-Así es. Porrina consiguió el éxito a los 28 años por las condiciones excepcionales de su voz. Sonaba distinto a los demás cantaores. Además, destacó su intuición e inteligencia para fabricarse todo un márketing con su vestuario, gafas y clavel, que lo hacían reconocible e inconfundible. Cada año en Semana Santa, cuando salía en procesión la Virgen de la Soledad -patrona de Badajoz-, Porrina se acercaba para cantarle a su patrona. Hoy en día la ciudad de Badajoz lo recuerda con un monumento situado en la plaza de la Soledad, próxima a la Plaza Alta. Él era hermano de mi padre, Gonzalo Salazar, que en paz descanse, y ha sido de los mejores cantaores que ha dado el mundo. Mi tío Porra, que en paz descanse, cantaba por tangos, por fandangos, por seguiriyas, por soleas. Era un maestro, una gran figura.

-¿A qué se dedicaban sus padres?

-Mis padres cantantes también. Todos en mi familia somos cantantes, guitarristas, cantaores, todos. No sabemos poner un ladrillo, eso no, ‘na’ más que cantar y bailar.

-¿Fueron a la escuela?

-Nuestra escuela ha sido la calle. Yo aprendí a leer en la calle. Siempre en la calle, viviendo en la calle. Todo en la calle.

-¿Cómo era su barrio en Madrid?

-Vivíamos en el Puente de Vallecas.Era un barrio con muchas chabolas, muchos gitanitos, muy buena gente, muy bien. Es verdad que pasamos muchas fatiguitas, pero bueno, bien.

-¿Tenían entonces televisión?

-No. En el barrio solo tenía televisión un gitanito, y allí íbamos todos. Solo uno en todo el barrio.

-¿Y qué recuerdos guardan de Badajoz?

-Me encanta Badajoz, pasear por la Plaza Alta, por San Juan. Era muy pequeño entonces, pero recuerdo El mesón de los castúos, donde bailaba El Peregrino, y yo con 8 o 10 años bailaba con él. Tengo unos recuerdos maravillosos.

-¿En aquella época llegaron a pasar hambre?

-Muchísima hambre. En Badajoz, y en Madrid, igual.

-Pues mire, la gente se queja pero antes estábamos peor...

-Hombreee. Lo bueno es que estábamos todos juntos, toda la familia. Que yo ya he perdido a cinco personas: mis padres, dos hermanos, una hermana.

-Badajoz lo llevan en el alma...

-‘Badajoz, Badajoz, y el que no lo quiera que le entre un dolor’ (ríe a carcajadas).

-¿En qué barrio vivían en Badajoz?

-En el barrio de La Luneta.

-¿Cómo ven Extremadura?

-La veo en un gran momento. Si me tuviera que ir de Madrid, me iría a vivir de nuevo a Badajoz, porque es mi tierra, y no me iría a ningún otro sitio.

-Atesoran grandes éxitos. Uno de ellos lleva por título ‘Carmen’, compuesta por el también extremeño de San Vicente de Alcántara, Leonardo Dantés...

-‘Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme, Carmen, Carmen, Carmen, porque si no nunca voy a amarte’ (entona Juan para contestar a esta pregunta durante la entrevista). ¿Quién no la conoce, o quién no conoce ‘Me quedo contigo’ y ‘Dame veneno’, ‘Por la calle abajo’? Toda la gente se conoce nuestros temas, los cantan con nosotros en los conciertos, todos.

-Ha citado ‘Me quedo contigo’, un tema que ha vuelto a recobrar fuerza tras la conmovedora versión que hizo la cantante Rosalía en la gala de los premios Goya. Fue realmente una actuación memorable de la artista acompañada del Cor Jove de l’Orfeó Català y El Guincho que rápidamente se convirtió en trending topic dentro y fuera de las redes. ¿Qué sintieron?

-A nosotros nos ha encantado cómo Rosalía ha hecho el ‘Me quedo contigo’. Le ha dado un toque personal y estamos satisfechos. Pensamos que ella ha llevado la canción a su estilo, y lo ha hecho muy bien, le ha dado un toque precioso. Y me ha gustado muchísimo.

-Otra de sus canciones talismán es ‘Mama’ y ese estribillo tan popular: ‘Mama, mama, mama, si tú estuvieras aquí conmigo, mama, mama, mama, para cuidarte como tú lo has hecho conmigo’...

-Mire, lo digo claramente, lo más grande del mundo es una madre, porque padres somos muchos, pero madre solamente hay una, está muy claro. Una madre es la vida, más que un padre, y mil veces. Un padre bueno es un encanto, por supuesto, pero la madre siempre, siempre, es mejor que el padre.

-¿Cómo valoran que tanta gente vaya a sus conciertos. Lo hemos visto hace unas semanas en las fiestas de San Isidro de Malpartida de Cáceres, con su plaza a reventar, con un público de todas las edades tarareando sus canciones y literalmente rendidos a su talento?

-Llenamos donde vamos. Lo del concierto de Malpartida de Cáceres fue impresionante. Allá donde acudimos, reunimos a muchísima gente y solo tenemos palabras de agradecimiento para el público, siempre fiel a nuestra larga trayectoria musical.

-¿Qué opina del pueblo gitano?

-El pueblo gitano ha evolucionado muchísimo, ha avanzado. Ya no es como antes, ahora los gitanos saben inglés, dominan internet, están metidos en la sociedad.

-¿Y ustedes en Madrid, dónde viven?

-Nosotros vivimos donde está el campo del Rayo, al ‘laíto’.

-¿Cuántos hijos tiene?

-Yo tengo tres hijas, son todas niñas.

-¿Y nietos?

-Pues tengo ocho.

-¡Ocho nietos!

-Ocho, ocho (carcajadas).

-¿Y ninguno se dedica a la música?

-Son muy pequeños todavía, pero todos saben cantar y bailar.

-Todos, verdad...

-¡Todos!

-¿Y a su mujer dónde la conoció?

-En una boda gitana. Como hacíamos antes los gitanos, nos poníamos unos en un lado y otros en otro. Así empezamos a hablar.

-Ahora se encuentran grabando el programa de ‘MasterChef’ en el que participan...

-Sí, estamos en ello.

-¿Y qué hacen en ‘MasterChef’?

-Comidas, patatas con carne... Y no es fácil, cuidado. Son muchas horas.

-¿Pero cuál es su especialidad, los fideos, el potaje?

-Cocinamos de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, lo que haya que cocinar, se cocina. Que no es solo un plato, que se preparan muchos.

-Este no es el primer reality en el que participan...

-Noooo. Hemos estado en ‘Gran Hermano’, en ‘Tu cara me suena’, en ‘Gipsy Kings’...

-Y los siguen llamando, los quieren mucho a Los Chunguitos...

-Pues claro, cómo no nos van a seguir llamando. Porque somos buena gente y la gente nos quiere. Si no es así, ni te llaman.

-¿Qué opina de los homosexuales?

-Lo que valoro de los demás es que sean buena gente, a quién amen me da igual. No tengo nada en contra de la homosexualidad, por supuesto. Tengo muchos amigos, amigos de verdad, que son homosexuales. Y a mí me da igual, yo lo que quiero, insisto, es que sean buena gente.

-¿Y de la política?

-A la política la veo muy mal. Y a mí la política en España no me gusta.

-¿Por qué?

-Porque no hay ley. Tendría que haber ley para todo el mundo.

-¿Pero qué prefiere, la derecha o la izquierda?

-De política no hablo, hablo de la música, que atraviesa un buen momento y hay músicos muy buenos.

-¿Y han ido a Cataluña a cantar?

-Muchísimas veces.

-Pues dicen que se quieren independizar. ¿Qué le parece?

-No lo sé, macho. Es que a mí de política no me gusta hablar. Paso de la política.

-¿Atraviesa la rumba un buen momento?

-La rumba nunca dejará de estar de moda. La veo siempre con alegría. La rumba te da la vida. Oyes una rumba y te pones a bailar, te da alegría. Escuchas una rumba y te llega al corazón. Las hay de todo tipo, más rápidas, baladas... Es que la rumba me gusta mucho.

-¿Piensan en retirarse?

-No. Hasta que el público no nos eche, no nos vamos. Lo que hacemos, nos encanta hacerlo y estaremos en la música hasta que Dios lo quiera y estaremos aquí por cojones, así de claro (ríe a carcajadas). Porque la gente nos quiere.

-¿Cuál ha sido el concierto en el que más ha disfrutado?

-Si le digo la verdad, disfrutamos con todos. Viene muchísima gente, nos quiere todo el mundo. Es que hemos hecho más de 100.000 conciertos a lo largo de toda nuestra historia, es que llevamos 44 años.

-Han recorrido el mundo...

-Hemos estado en todos sitios. Argentina, México, Chile, por donde vamos triunfamos. Es que no podemos elegir un concierto porque han sido tantos y todos tan especiales y únicos que no podemos quedarnos con uno.

-Sus hermanas son Azúcar Moreno. Hay que ver lo que se han metido con ellas en ‘Supervivientes’...

-Mis hermanas son unas estrellas en el mundo entero, donde van triunfan y son unas grandes artistas. A la gente les encanta Azúcar Moreno. Son maravillosas, cantando y como personas.

-¿Y se ven mucho?

-Sí, mucho, mucho.

-¿Comen juntos los domingos?

-Sí, claro.

-¿Y cuál es el plato que mejor preparan las Azúcar Moreno?

-El cocido, la paella... De todo un poquito.

-¿Y para terminar, en qué proyectos andan inmersos?

-Estamos de gira con nuestros músicos y estamos preparando un nuevo disco. El trabajo va a ser una gran sorpresa. Va a tener rumba, va a haber de todo un poquito. H SClB