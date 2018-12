Pedro Cabeza: «Llevar a Aldea Moret la Opel, que entonces era la mayor marca de coches del mundo, fue para el barrio la mejor inyección económica y moral de los 80»

-¿Puede recordar su infancia?

-Sí. Y la puedo recordar mejor desde que me he jubilado porque la jubilación está siendo para mí un tiempo de volver a mis raíces y dedicarme más a ayudar al prójimo, colaboro con los rotarios, Unicef y la Hermandad de Donantes de Sangre. Fue una infancia difícil, pero no traumática. Nací en el barrio de La Abundancia, en Aldea Moret, en las minas de Cáceres, en el barrio más pobre de Cáceres. Mi padre trabajaba en el cocedero de los hornos de la cal del Junquillo. En casa nunca pasamos hambre, pero necesidades, sí. No se me olvidará nunca que todos los días comíamos el cocido que mi madre preparaba en nuestra casa, muy pequeña, con un puchero de barro en la leña. Los domingos, como era un día festivo, preparaba arroz con pollo. Mi padre no dejó de trabajar nunca; poco ganaba, pero con ese poco nos íbamos manteniendo.

-¿Cómo fue evolucionando su vida a partir de entonces?

-En aquella época muchos niños del barrio no iban a la escuela porque, de alguna manera, el sistema educativo y social nos tenía un poco dejados. Yo era algo distinto, quizá porque fui un niño poco travieso. Entonces el jefe de mi padre, Francisco Muñiz, que era facultativo de minas y que vivía en el poblado minero, se convirtió en mi mentor. En aquella época ese poblado victoriano estaba conformado por chalets de lujo, eran como la Sierrilla de ahora. El matrimonio Muñiz (eran ya mayores) hablaron con mi padre para pedirle que me fuera todos los días a su casa para acompañarles y, a cambio, su mujer (que era maestra jubilada) me daba unas lecciones. Yo iba poco a la escuela, pero me fui con ella, estuve cuatro años, y me enseñó muchísimo. Solo iba a dormir a mi casa por la noche, de modo que contribuyeron de forma notable a mi formación.

-Y se pone a trabajar...

-Así es. A los 14 me puse a trabajar en la casa Renault haciendo recados por todo Cáceres a bordo de una bicicleta. Así estuve dos años y cogí mucha experiencia porque aprendí lo que era la automoción por dentro. Yo era, aunque no está bien que lo diga, un tío muy inquieto. Así que a los 16, Renault me dio la oportunidad de dejar los recados para pasar a un puesto en la oficina. Así empezaron en mí las aspiraciones en el campo del motor.

-Pero en aquella época había que cumplir con la mili...

-Eso es. En Renault estuve hasta que me fui al servicio militar. Al volver, Francisco Muñiz tenía en Aldea Moret una parcela donde hoy está Opel. Muñiz y uno de sus sobrinos se dedicaban al transporte de ganado con camiones, de manera que me puse a trabajar con ellos y a partir de ese momento sacamos un pequeño imperio para el Cáceres de años atrás.

-Hábleme de ese pequeño imperio, de lo que supuso la Opel para Aldea Moret y para Cáceres...

-En esta entrevista me estoy expresando a ‘calzón quitao’, así que voy a relatar lo que supuso... Cuando me quedé a trabajar con Francisco Muñiz, al que siempre tendré una gran admiración, le insistí en que en esa parcela había que levantar un edificio. Yo vi construir ese edificio y ayudé a construirlo junto a los albañiles. Una vez terminado, pensé que aquello no era para meter los dos o tres camiones abatibles que Muñiz tenía para el transporte de ganado, no. Allí teníamos que hacer algo más. Ese hombre puso tanta confianza en mí que me dejó hacer todo lo que yo creía que sería mejor para la empresa y para Aldea Moret. Así que una vez que construimos aquella nave, se me ocurrió que pusiéramos un taller de chapa y pintura, y lavadero de coches; al lado instalamos otro lavadero para camiones, que entonces en Cáceres no había ninguno. Y así empezamos a destacar un poco. El taller de chapa y pintura fue algo nuevo en Cáceres porque pusimos cabinas presurizadas. Así que cogimos muchísima clientela.

-¿Cómo se produce el despegue definitivo?

-Al cabo de un tiempo leí un artículo en ABC en el que se anunciaba que General Motors estaba buscando concesionarios en España y que tenía pensado implantarse en Figueruelas. En el artículo aparecía una fotografía de unos terrenos enormes de ese municipio zaragozano. Así que preparé un álbum de fotos de nuestra nave y lo envié a la dirección de Madrid que aparecía. Después de varios meses vinieron unos directivos preguntando por el gerente. Yo entonces era ya gerente de la empresa pero también lavaba los coches del lavadero. Aquellos señores preguntaron asombrados: «¿Pero cómo va a ser éste el gerente si está lavando coches?» Ellos me dijeron: «Nosotros no queremos un gerente que lave coches». Les contesté: «Pues entonces se han equivocado porque yo soy gerente, pero soy un trabajador más y estoy aquí para lavar coches, para estar en la oficina, para lo que haga falta...» Aquel argumento y ver que estaban delante de un tío al que no se le caían los anillos, les gustó tanto que tras varias conversaciones le dieron a la empresa la concesión de Opel. Luego fui director y después socio.

-Y se inauguró la Opel...

-Exacto. En el año 82, que cayó una nevada tremenda. Y para Aldea Moret significó mucho. Porque llevamos a una zona deprimida, con muy poquita expansión, la primera concesión de Opel en Extremadura. En aquel momento Opel ofrecía unos vehículos de lujo a precios muy competitivos. Los inicios fueron fabulosos, era la mayor marca del mundo en Aldea Moret y supuso para el barrio una inyección económica y de moral de los 80.

-Siguió evolucionado...

-Entonces en Cáceres no había concesionario de Nissan porque se cerró en la carretera de Mérida un año o dos atrás. Así que me fui a hablar con Nissan. Ellos vinieron a ver la zona, les gustó, compramos una nave, lo que fue Talleres Contiñas, al lado de Renault, y ahí montamos Nissan. La tuvimos 20 años y después de Nissan montamos Honda, por debajo justo de la Opel.

-Y Seguridad Ceres...

-Así es. Trabajábamos sistemas de seguridad, vigilancia personal, transporte de explosivos por España y parte de Europa. Y todo esto formaba parte de un grupo de empresas que se formaron siempre en torno a Aldea Moret, con trabajadores de dentro y fuera del barrio. Hicimos también unos pinitos con las fotovoltaicas. Y todo esto con los hijos de Francisco Muñiz que, siempre, me dieron su aval y su confianza porque proyecto que les planteaba, proyecto que se ejecutaba. Hemos llegado a tener seis empresas funcionando a la vez y del orden de 450 a 480 empleados. Ha sido una trayectoria que a muchos les parecerá que no tenga importancia, pero para mí sí la tuvo porque yo era un hombre sin preparación. Yo me hice a mí mismo. Yo no tenía estudios, yo no tenía nivel como otras personas que son unos cracks, yo no tengo ni Bachillerato, tengo un nivel raso, pero me enfrentaba con todo lo que hiciera falta, con los alemanes, con los japoneses... Hice un equipo y lo hice solo porque los socios mayoritarios siempre me concedieron su voto de confianza para que yo hiciera lo que estimara oportuno. Me rodeé de un equipo bueno, de profesionales que me acompañaban en reuniones económicas. No quería acaparar el protagonismo en mi persona, delegaba mucho en mi equipo.

-Escuchando lo que cuenta me da la sensación de que finalmente la iniciativa privada ha hecho más por el barrio que la pública...

-Pero entonces el ayuntamiento, las entidades oficiales para nada se preocuparon de ver qué podían hacer por el barrio. Pero es que Francisco Muñiz vivió en el poblado minero de Aldea Moret, estoy hablando de 1965. Y fue realmente el empresario el que fue a buscar a las empresas para que se asentaran en el barrio. Porque nosotros éramos de allí y no pensamos nunca en otro lugar que no fuera ese. Francisco Muñiz quería mucho a Aldea Moret y eso me lo inculcó.

-Aldea Moret recibió este nombre gracias a Segismundo Moret, un político gaditano del partido liberal que fue seis veces ministro con Sagasta y llegó tres veces a la Presidencia del Gobierno. Moret consiguió gracias a su influencia que una rama del ferrocarril llegase hasta la boca de mina, con lo cual la fosforita pudo ser distribuida a todo el país y a toda Europa. Con el tiempo este simple asentamiento minero, dirigido en un principio por la empresa Unión Española de Explosivos y más tarde Explosivos Rio Tinto, se convirtió en un pequeño poblado gracias a su prosperidad económica. ¿Qué pasó para que ese pasado florenciente empresarial y minero acabara desapareciendo?

-En mi modesta opinión en Aldea Moret cuando se cerraron las minas, la gente tuvo que marcharse, de hecho ahora vienen puntualmente muchos mineros a Cáceres a rememorar su niñez, sus ancestros y su vida de aquellos años. Pero lo que pasó fue que ante el cierre de las minas de fosfatos no se buscó una alternativa. La zona quedó totalmente paralizada y la vía, que en principio era un instrumento de unión acabó partiendo el barrio en dos y dividiendo a Aldea Moret de la ciudad. Y creo que ningún gobierno local, ni regional ni por supuesto nacional pensaron en dar contenido a todo aquello, en hacerlo digno para rehabilitarlo y darle el valor que merecía. Sí es verdad que Saponi, cuando fue alcalde, demostró siempre un tremendo interés para la concesión de licencias en Aldea Moret. Posteriormente se ha puesto en marcha el Edificio Embarcadero o el Garaje 2.0, con la idea de que Aldea Moret estuviera, de alguna forma, en el mapa de lo que se ha dado en llamar la sociedad del emprendimiento, y sí es verdad que la rehabilitación de ambos edificios algo de vida le ha dado al entorno. Pero no es suficiente, porque lo que Aldea Moret necesita son grandes y potentes industrias. Pasamos de ser un polo de desarrollo industrial a ser un polo aislado y ahora costará mucho más trabajo lograr que las grandes marcas se instalen allí. Y mire, mucha gente no lo sabe, durante aproximadamente 25 años, el Garaje 2.0, la nave que era antes de madera y el Embarcadero, todo eso, yo lo tenía alquilado en nombre de la empresa Traexsa a la empresa ERT. Allí llegaban los vagones de abono, se descargaban, se apilaban en sacos. Nos tenían hecho un contrato de alquiler de toda la zona, pero nosotros lo hacíamos todo y eran nuestros propios trabajadores los que cargaban aquella materia prima en camiones para que se repartiera por toda Extremadura. Además, el Garaje 2.0 era también el taller de nuestra empresa Traexsa, que nosotros teníamos para los camiones que se dedicaban al transporte de mercancías especiales que hacíamos por España y parte del extranjero. Teníamos una plantilla del orden de 25 personas. Hasta que cortaron el abono, dejaron todo, desapareció y ahora aquello es lo que es.

-Usted es presidente de la Asociación Minera de Aldea Moret. ¿Qué quieren hacer?

-Nosotros lo que queremos hacer de momento es darle visibilidad, toda la que podamos, al barrio. Queremos que la gente nos conozca, queremos transmitir que el poblado minero y las minas pueden ser un foco de desarrollo al que hay que llevar a la gente. Hemos hecho del orden de 12 a 14 excursiones con mayores, niños... y nuestro compañero Paco hace de guía. Mucha gente desconoce que esa maravilla existe en Cáceres. ¿Qué pretendemos? Nuestra idea sería hacer de Aldea Moret un pequeño parque temático en la mina de La Esmeralda, por ejemplo. Que el turista no solo se quede en la parte antigua, que venga a nuestras minas.

-Pero además del turismo parece fundamental para el progreso contar con unas buenas vías de comunicación y Cáceres las tuvo gracias a la mina...

-Necesitamos, además del turismo, crear los mecanismos para atraer la inversión privada y convertir a Aldea Moret en el foco industrial de Cáceres. Sé que son palabras mayores, pero eso sería lo ideal, para lo que todos pondríamos una vela a la Virgen de la Montaña para que saliera adelante (risas). Es verdad que eso se escapa de nuestras manos como asociación, pero sí que lo reivindicamos. La instalación de industrias y negocios en Aldea Moret supondría la creación de puestos de trabajo y nos pondría a las minas y a Cáceres en un plano muy diferente al que estamos ahora.

¿Pero eso es factible?

-Es factible desde el momento en que estamos en un lugar estratégico, perfectamente conectado con la autovía, con el futuro aeródromo (cuya construcción es una necesidad imperiosa) y con el tren. Está ubicado en un sitio estratégico, la ronda sur pasará por nuestra puerta y es el sitio ideal para ello. Creo que deberían ser los gobiernos local y regional los que se pusieran manos a la obra.

-Para terminar esta entrevista, me gustaría que hablara algo más de su faceta personal. Estamos sentados en el rincón de este salón de su casa que tanto le gusta. En la pared preside una fotografía donde usted aparece junto a su mujer. Siempre prestamos atención a las viudas, pocas veces nos referimos a los hombres viudos. ¿Cómo se siente?

-Claro que puedo hablar, cómo no. Solo puedo hablar de mi experiencia. Cuando un matrimonio que ha estado unido durante tantísimos años, como fue el mío, y con tres hijos maravillosos, falta el hombre, la mujer tira para adelante mejor. Porque la mujer es el alma de una casa, de una familia, de un hogar. Si falta la mujer, y yo hablo por mí, porque los hay que a los dos meses ya están bailando, pero mi caso sigue siendo triste. Es verdad que mis hijos y mis tres nietos me arropan mucho. Hace ya seis años que murió mi mujer y te sientes muy solo, mucho, muy vacío. No sé cómo decir, pierdes todo... Si se quiere a la persona, si no se quiere o se quiere menos pues quizás encuentres otra pareja, que espero que no sea mi caso. Por eso, nada más entrar he querido hacer la foto para esta entrevista en este rincón. Ha pasado tiempo y a mí me sigue emocionando. (Los ojos de Pedro Cabeza brillan de principio a fin en esta respuesta final).