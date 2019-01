Acedo dejará la corporación municipal tras los comicios

El portavoz del grupo municipal popular Pedro Acedo manifestó ayer a este diario que no seguirá en la corporación municipal tras las elecciones municipales, que tendrán lugar el próximo 26 de mayo. El exalcalde popular sostiene que el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, le ha mostrado su apoyo y le ha pedido en persona que siga formando parte de la corporación municipal. «Yo le he dicho que por mi parte sin problema», destaca Acedo. Una vez pasadas las elecciones, eso sí, el edil no se ha planteado aún qué camino seguirá su trayectoria política.

Monago presentará hoy, en un acto que tendrá lugar a las 17.00 horas en el templo de Diana, a Pilar Nogales, candidata del PP a la alcaldía de Mérida en sustitución de Acedo. Sobre este asunto, el hasta ahora líder del PP local sostiene que ayudará a la candidata «en todo lo que pueda».

Cabe recordar que tras conocerse la elección de Nogales para encabezar la lista a la alcaldía, el concejal Daniel Serrano anunció que dejaría de militar en el PP por no estar de acuerdo en cómo se había elegido a la candidata.