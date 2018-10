Cuentan testigos presenciales que antes de morir Charles Aznavour se quejó, en armenio y con su inconfundible timbre de voz, de que aún no había cantado en el Teatro Romano de Mérida, porque lo había ido dejando, dejando... A mí no me extraña su pena, pues el escenario bimilenario (lejos del topicazo del marco incomparable) consagra a los grandísimos profesionales, esos que nos siguen poniendo la piel de gallina (Raphael con 75 tacos y Joan Manuel Serrat con 74) y deja en evidencia a los nefastos (A Julio Iglesias hubo necesidad de lenguaje de signos para entenderle y Pablo Milanés perpetró una impresentable, bochornosa y bananera patochada).

«Y por tanto, yo no te dejaré de amar» no lo podremos escuchar en la excelsa voz de Aznavour, ese hombre de una cierta edad (94 años) que sería feo y bajito, pero que se transformaba en un gigante sobre el escenario repartiendo felicidad, que ponía melodía a penas y alegrías, a las cosas de la vida, con una voz única y al que sólo la muerte va a bajar del escenario pero no podrá alejarle de su público. Aznavour se nos ha ido sin cantar en la Augusta, es lo único que le faltaba y, a nosotros, también porque la vida son momentos y muchos recuerdos felices están en el teatro romano, el de la Mérida eterna, escenario de mi pasado, teatro de mi presente y, quizá, refugio de mi futuro (aunque esto no depende de mí).

Aznavour era un artistazo que recomendaba «debutar una y otra vez» y él lo hacía con su boheme, Je m´voyais déja, la Mammá (muriendo de amor) o Emmenezmoi. Sin embargo, mi canción preferida es una de segunda fila que les recomiendo vivamente que escuchen en homenaje a Aznavour; se llama Apaga la luz... «Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel, detén el reloj, ven cerca de mí, solos tú y yo es mejor así».