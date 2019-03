Los centros más solicitados para cursar la ESO son el Santa Eulalia y Albarregas

Vanzan los trámites en el proceso de escolarización en primero de Educación Secundaria de cara al curso académico 2019-2020. El pasado 8 de marzo se publicaron las listas provisionales de los alumnos que han solicitado plaza en los institutos de la ciudad, pero no será hasta el próximo 2 de abril cuando se publiquen las listas definitivas, ya que hasta entonces hay tiempo para que se puedan tramitar reclamaciones, realizar consultas y demás cuestiones.

La delegada provincial de Educación, Piedad Álvarez, informa a este diario de que se han ofertado un total de 870 plazas para 728 alumnos de sexto de Primaria de Mérida, así como de las localidades que también se incluyen en este proceso de escolarización: Aljucén, Don Álvaro, Mirandilla, San Pedro de Mérida, Trujillanos y Valverde de Mérida. «Tenemos suficientes plazas para cubrir toda la demanda», sostiene Álvarez, quien indica que se han recibido 468 solicitudes para cubrir las plazas, a las que habría que sumar los niños de sexto de Primaria que pasarían a Secundaria, en los colegios concertados.

Cabe destacar que para cursar primero de Educación Secundaria, la ciudad cuenta con dos zonas, la A (Albarregas, Emérita Augusta, Santa Eulalia, Salesianos, Josefinas, Cooperativa Santa Eulalia y Escolapias) y la B (Extremadura, Sáenz de Buruaga y Cooperativa Atenea). Para el próximo curso académico se han ofertado un total de 29 grupos o unidades (22 en la zona A para 660 plazas y siete en la zona B para 210 plazas) para un total de 870 puestos, 30 menos que el pasado año. Por ello, ya que un grupo equivale a 30 plazas, se ha suprimido uno en el instituto Extremadura, que tendrá dos en lugar de tres.

De la zona A, los centros más demandados para iniciar Secundaria son el instituto Santa Eulalia (173 solicitudes) y el Albarregas (157), con una diferencia importante con respecto al siguiente más solicitado que ha sido el Emérita Augusta (17). De la zona B, los más demandados han sido el instituto Sáenz de Buruaga (54 solicitudes) y Extremadura (44), frente a la Cooperativa Atenea, que tan solo ha tenido una solicitud.

«Como ocurrió el año pasado, afortunadamente no vamos a tener que cambiar a ningún alumno de zona, pero no todas las familias van a poder optar al centro que eligieron en primera opción», destaca Álvarez, quien apunta que se tendrán que llevar a cabo reubicaciones. En cualquier caso, la delegada provincial advierte de que los datos no serán definitivos hasta el mes de septiembre, porque puede haber alumnos que finalmente repitan sexto de Primaria o primero de Secundaria.