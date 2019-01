El concejal del PP de Mérida Daniel Serrano abandona el partido

El concejal del PP de Mérida Daniel Serrano ha anunciado esta mañana que renuncia a seguir militando en el partido, tras la elección de Pilar Nogales como candidata a la alcaldía emeritense. "Considero una falta de respeto y un ninguneo gravísimo que Badajoz tenga que poner a dedo candidato en Mérida y, desde este momento, dejo de ser afiliado del Partido Popular y me doy de baja", ha afirmado en declaraciones a los medios.

"La democracia es lo primero que hay que defender y mi sorpresa es que la parte regional de mi partido, a través de nuestro secretario regional Fernando Manzano, ha cambiado todo de chaqueta y aquí ya no hay democracia", subraya. Según el edil, la decisión tomada por el partido sobre la candidatura de Nogales, que se hará efectiva en el día de hoy, no se ha trasladado al PP local, a cuyos militantes ha cogido de sorpresa. "He sufrido una persecución desde dentro del PP", asegura Serrano, que seguirá formando parte de la corporación municipal como concejal no adscrito.

Serrano sostiene que se ha enterado por la prensa de que "la mejor candidata para Mérida es alguien que no es de Mérida, aunque con todos mis respetos será una persona excepcional". "Me parece que hay unos estatutos del partido, donde existe un reglamento interno, y no se puede ningunear a los más de mil afiliados de Mérida", critica el edil.