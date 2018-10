El consistorio acata la decisión de la Junta sobre el silo de Mérida y no la recurre

Futuro incierto para el Silo de Mérida. La portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, aseguró ayer a este diario que el ayuntamiento emeritense no ha presentado ningún recurso contra la resolución de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura por la que se revoca la incoación del silo como Bien de Interés Cultural (BIC). Cabe recordar que la tramitación del expediente para declarar el inmueble como BIC se inició a petición del propio consistorio, sin embargo, ahora ha decidido acatar la decisión del ejecutivo regional.

«Como ayuntamiento no hemos presentado ningún recurso, en primer lugar porque entendemos que una protección al límite y excesiva de este edificio no permitiría ni siquiera que fuera un museo porque no cumpliría la mayoría de las normativas para la rehabilitación de cualquier edificio y se tendría que quedar como está», explica Yáñez.

En esta línea, la delegada sostiene que si el silo consiguiera la declaración de BIC como monumento, esto cerraría la puerta a darle ningún uso «social, cultural ni administrativo porque no podría tener una rehabilitación conforme a la legislación vigente». Yáñez señala que la parcela donde se ubica el edificio, en la calle Alejandro Laborde, «no solamente pertenece en parte al ministerio, sino que tiene otros propietarios como el ayuntamiento y particulares». «La parcela tiene que acabar desarrollándose», subraya.

En cualquier caso, la portavoz municipal destaca que a este edificio se le podría dar otro tipo de protección, como ya ha manifestado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. En concreto, la idea sería acometer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): «No es la protección máxima, pero tendría catalogación de parte de las estructuras interiores, del edificio y de su ornamentación como ocurre con el mercado de Calatrava».

Cabe recordar que la resolución emitida el pasado 27 de julio por la Consejería dejaba sin efecto el acuerdo de incoación como BIC del silo, que se había adoptado por resolución de la Secretaría General de Cultura el 20 de diciembre de 2016.

Los informes // La declaración como BIC recibió los informes favorables de la Universidad de Extremadura, de la Real Academia de Extremadura y de la Comisión de Patrimonio de Badajoz. Tras el periodo de alegaciones, la Abogacía General de la Junta de Extremadura emitió un informe, a partir de las consideraciones del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) (dependiente del Ministerio de Agricultura), contrario a la protección del silo de Mérida como BIC por creer que «atentaría contra los principios de coordinación, colaboración y eficiencia en la gestión de los recursos públicos entre las diferentes administraciones».

Contra la resolución de la Junta publicada el 27 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se podían presentar recursos en el plazo de un mes. La asociación conservacionista Adenex ha presentado un recurso de reposición al considerar que la revocación no está justifica y responde a intereses «poco claros». La Asociación Amigos de Mérida también ha presentado alegaciones por entender que deben defenderse los intereses de este edificio. El expediente para catalogar el silo como BIC se inició después de que el Ministerio anunciara su intención de vender el edificio, cuya subasta quedó desierta.