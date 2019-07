El consistorio destinará 500.000 euros a la mejora del asfaltado de 40 calles

Continúa el proyecto de asfaltado de las calles de la ciudad. Hasta 40 viales serán intervenidos este año en el marco de un proyecto que pretende mejorar la capa de rodadura de múltiples vías a través de los trabajos de fresado y aglomerado. Estas obras, que tienen un coste de 500.000 euros, se incluyen dentro de las inversiones financieramente sostenibles que se aprobaron en el pleno municipal del pasado 11 de julio y que se llevarán a cabo con cargo al superávit de cuatro millones de euros con el que se cerró el pasado ejercicio económico.

De esta forma, el consistorio emeritense prosigue con los trabajos de mantenimiento, asfaltado y rehabilitación de viales y acerados que comenzó en la pasada legislatura. Este será el cuarto proyecto de este tipo que se ejecutará a cabo en la localidad en los últimos dos años, sin contar con el asfaltado que se realizó en el polígono industrial el Prado en marzo de este mismo año, y cuyo importe ascendió a un total de 800.000 euros. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, aseguró ayer en rueda de prensa que el objetivo de esta actuación es dejar a Mérida en condiciones «óptimas» para que en años venideros solo haya que hacer un «mantenimiento relativo de las calles en lugar de realizar una inversión tan importante como esta».

Cabe destacar que las obras no se ceñirán únicamente a vías principales, sino que también se extenderán a avenidas, glorietas y ramales que se hayan visto deteriorados por el tránsito de vehículos debido a su cercanía a polígonos industriales, así como a entradas y salidas de la ciudad. El ayuntamiento ha querido darle a las zonas periféricas el protagonismo que no tuvieron durante el pasado mandato, ya que entonces no se realizó sobre ellas ninguna intervención de este tipo. Se actuará, por tanto, en avenidas como la del Duque de Ahumada y la del Prado, pero también en otras zonas como Nueva Ciudad, el Camino Viejo de Mirandilla o la rotonda de la Constitución, entre muchas otras.

Tras haber aprobado en el último pleno municipal la modificación de crédito necesaria para realizar este proyecto, habrá que esperar un periodo de exposición pública de 15 días para posibles alegaciones que pudieran presentarse. Una vez consumada esta fase, se licitará el contrato, un trámite que puede durar unos tres meses aproximadamente. Cuando se haya firmado el acta de replanteo, comenzarán los trabajos de mejora del asfaltado, que estarán terminados en menos de un mes y medio, dependiendo de la zona y de la meteorología.