El consistorio finaliza los trabajos de desbroce en las parcelas municipales

Todas las parcelas de la ciudad que son de titularidad municipal están ya desbrozadas. Así lo asegura a este diario el delegado en funciones de Urbanismo, Rafael España, quien matiza que no se descarta volver a actuar para limpiar de pastos estos terrenos municipales durante los próximos días o semanas, ya que dependerá de los informes técnicos. Por el contrario a lo que ocurriera el año pasado, en esta ocasión no se dictará un Bando Municipal para que los propietarios de las parcelas que no han sido desbrozadas procedan a su limpieza.

El delegado explica que esta decisión responde a que este año no ha sido «tan lluvioso» como el pasado, cuando las parcelas tuvieron que desbrozarse varias veces porque los pastos volvían a crecer. La situación pluvial y meteorológica, según España, ha condicionado que en los solares no haya crecido tanta vegetación y que estén «mejor atendidos». «Los inspectores de Urbanismo están habitualmente controlando y también se reciben avisos de vecinos», puntualiza el edil.

En las urbanizaciones pendientes de desarrollo o que están sin finalizar hay entre 30 y 40 parcelas, que «suelen pertenecer a bancos o a la Sareb», y durante todo el año reciben notificaciones por parte del ayuntamiento para que se acometan las labores de desbroce y mantenimiento. «Estos expedientes se van abriendo durante todo el año, no se abren ahora por el comienzo de la temporada estival y los incendios de pastos, sino que están en continua rotación, aunque se presta mayor atención desde Semana Santa para hacerles un seguimiento», explica el delegado. En este sentido, destaca que los propietarios suelen atender a los avisos, a pesar de que «lo deseable sería que estuvieran atentos y no tuviéramos que estar generando papel y activando expedientes».

Por otra parte, el delegado asegura que existe una problemática, que «no tiene solución» por parte del ayuntamiento, como son las parcelas que se ubican en los suelos rústicos o no urbanizables, que pueden estar próximas a urbanizaciones o inmuebles. «Son fincas a las que no se les aplica de la misma forma el nivel de conservación que recoge la ordenanza municipal porque son suelos rústicos, campo básicamente y cultivos de secano», sostiene España. Algunas de estas parcelas, que tradicionalmente han preocupado más a los vecinos de su entorno, se localizan próximas a las barriadas de María Auxiliadora y Montealto.