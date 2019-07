El consistorio ingresará por el IBI 885.500 euros más que el año pasado

Buenas noticias para las arcas municipales. Este año, el consistorio prevé embolsarse 885.500 euros más procedentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con respecto al pasado ejercicio. La portavoz del gobierno municipal, Carmen Yáñez, aseguró ayer a este diario que la cantidad que estima ingresar el ayuntamiento asciende a 16.514.500 euros, muy superior a los 15.628.928 euros que se percibieron en 2018.

El padrón del IBI urbano cuenta en 2019 con un total de 45.241 valores que darán lugar a una recaudación de 14.448.851 euros. Dicha cantidad podría verse aminorada hasta 81.262,65 euros por las posibles bonificaciones que se pudiesen realizar y que afectan a 1.431 edificaciones de este tipo. Las deducciones irán dirigidas a inmuebles propiedad de organismos públicos, monumentos históricos y líneas de ferrocarril, entre otros.

En cuanto al IBI rústico, la portavoz informó de que este año se emitirán 4.766 recibos, siendo 1.781.950 euros la cantidad que se prevé obtener. En esta clase de inmuebles, hay un total de cuatro edificaciones que pueden optar a exenciones por posibles investigaciones del catastro o por causas parecidas a las bonificaciones del tipo urbano. El IBI de características especiales, por su parte, se ciñe a presas y fotovoltaicas y proporcionará al ayuntamiento un total de 283.676 euros.

Una de las razones de este incremento del 5,67% en la principal vía de ingresos del consistorio se encuentra en el aumento del porcentaje del coeficiente corrector para los recibos del IBI después de la aprobación de la última revisión catastral que se hizo en el 2015. Yáñez también señaló otras causas como el registro de inmuebles que no pagaban el impuesto al no estar calificados en el padrón. En este sentido, recalcó la importancia de las revisiones catastrales, ya que con ellas se van incorporando a dicho padrón propiedades que antes no estaban inscritas. Cabe destacar también la repercusión del plan contra el fraude del Catastro que el Ministerio de Hacienda llevó a cabo en la ciudad el pasado año. Estas inspecciones han conseguido detectar hasta 997 edificaciones con irregularidades, un 1,7% del total de 56.598 inmuebles revisados a lo largo de 2018.

El plazo voluntario para pagar este impuesto, cuyo tipo general está fijado en la capital extremeña en un 0,7%, finaliza el próximo 31 de julio. Los recibos de más de 30 euros que no estén domiciliados deberán acogerse a estas fechas. Para el resto, existe un segundo periodo que empezó el pasado 27 de mayo y que terminará el 5 de noviembre.