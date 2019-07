El consistorio sanciona a seis puestos del mercadillo por falta de limpieza

El ayuntamiento sigue adelante con su particular cruzada contra la basura y ya se están viendo los primeros resultados. Seis puestos del mercadillo de Mérida han sido denunciados por no recoger los residuos generados por su actividad, incumpliendo así las nuevas medidas de limpieza propuestas por el ayuntamiento, que entraron en vigor el 15 de julio. Así, se interpondrán sanciones a los establecimientos que no cuenten con papeleras por cada mesa en sus terrazas, a los ciudadanos que tiren la basura fuera del horario establecido (de diez a doce de la noche), así como a los vendedores del mercadillo que no limpien su entorno de trabajo.

Marco Antonio Guijarro, delegado de Policía Local, hizo ayer un balance de las primeras acciones tomadas en este sentido. Con respecto al mercadillo, y según informe policial, varios puestos no cumplieron con la obligación de limpiar su puesto y otros dejaron la basura en cajas o bolsas amontonadas dentro de los mismos. Por ello, se realizaron seis denuncias: cuatro por basuras apiladas y dos por basuras sin recoger.

Guijarro estuvo acompañado en rueda de prensa por Laura Guerrero, delegada de Régimen Sancionador, quien explicó las diferentes sanciones a las que se expone quien no cumpla las normas. En lo que respecta al mercadillo, la sanción más leve ronda los 500 euros, mientras que la máxima asciende a 10.000. En el caso de la limpieza viaria, la apertura de un expediente sancionador puede desembocar en multas que van desde los 700 hasta los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Los veladores y los propios ciudadanos también podrán ser castigados en caso de incumplir la normativa. Guerrero quiso animar a comerciantes y hosteleros a que «se lo empiecen a tomar en serio» debido a que la reincidencia de sanciones leves puede acarrear la revocación de la licencia del puesto denunciado. El importe de la multa, sin embargo, se puede reducir hasta un 20% si el interesado la reconoce y se hace responsable de ella, y en otro 20% si paga antes de que el ayuntamiento llegue a realizar la propuesta de resolución del expediente sancionador.

La delegada explicó que cada vez que la policía efectúe una denuncia, los agentes darán cuenta de los hechos a su departamento, que será el encargado de llevar a cabo una calificación jurídica de lo sucedido. A continuación, se establecerá un plazo de 15 días para presentar alegaciones y, en caso de que las hubiera, el instructor las contesta y hará una propuesta de resolución.