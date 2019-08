Manuel Barrena, peluquero emeritense: «Cuando estás en un trabajo que te gusta, lo haces bien y con el corazón»

La Fashion Week de Madrid, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, los Premios Ceres, pasarelas de Extremadura, bodas por todo el país, colaboraciones en programas de televisión de la región y su propio establecimiento. Esto es todo lo que abarca el peluquero emeritense Manuel Barrena, un amante de la peluquería cuya pasión le ha llevado a formarse con profesionales de la talla de Vidal Sassoon.

¿Cómo le empezó a gustar el tema de la peluquería?

-Lo vivía desde pequeño porque una de mis hermanas era peluquera. Lo tengo en mi mente desde que nací y siempre supe que quería dedicarme a esto.

¿Es complicado alcanzar niveles tan altos en este mundo?

-No mucho, hay que saber y hay que buscar. Si te gusta, es más fácil. Cuando estás haciendo un trabajo que te gusta, lo haces bien y con el corazón, no es como cuando estás trabajando en algo obligado porque no te queda otra y lo haces a disgusto y te molesta.

¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en un evento de la talla de la Fashion Week de Madrid?

-Lo mejor de todo es que es un curso rápido y acelerado porque estás cinco días trabajando de sol a sol. Todo lo que tú puedas aprender en un curso de creación de peluquería o de peinados lo descubres ahí en apenas unos días, es un curso intensivo sobre todo por la velocidad, porque los desfiles salen cada 20 minutos y tenemos ese tiempo para peinar a todas las chicas. Por eso tengo ahora más facilidad cuando tengo a muchísima gente en la peluquería para bodas y eventos. No digo que tarde en hacerlo cinco minutos, pero sí tengo esa agilidad para hacerlo rápido y bien. Lo negativo, por decir algo, es que siempre que iba me ponía muy nervioso porque no sabes lo que te vas a encontrar, allí te dicen al día lo que vas a hacer.

¿Cuáles son sus referentes a la hora de crear peinados?

-Me fijo mucho en la moda y el cine. Además, yo le pido a todas las personas que sean naturales, que no pidan peinados rococó llenos de laca donde el pelo no se puede ni mover. De hecho, a todas las clientas les digo que me traigan una foto de una actriz que haya ido a los Goya o a los Oscar porque son peinados súper naturales que parece que se los han hecho ellas, aunque luego tienen detrás a muchos peluqueros.

¿Se quedaría con alguno de los sitios donde trabaja o colabora?

-Con todos, y si salen más, mejor. Una chica que trabaja aquí conmigo va a la Barcelona Bridal Fashion Week, que es solo de novias. Yo a eso todavía no he ido, por ejemplo, y me encantaría ir.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro hasta ahora?

-Todavía no ha llegado, tengo 50 años pero me queda mucho y espero que algún día llegue. No soy conformista, creo que algún día acabará saliendo algo aún mejor.

¿Qué le gustaría hacer profesionalmente en el futuro?

-Con 60 años no me veo de peluquero, lo que me gustaría hacer son nuevos peinados que surgen pero que no todo el mundo se deja hacer porque son bastante atrevidos. Pero lo que me encantaría sería montar una academia y formar a los futuros peluqueros.

¿Qué les diría a aquellos que quieren dedicarse a esto?

-Que querer es poder y que les va a costar porque hay muchos obstáculos en la vida, sobre todo ahora que hay mucho paro y no todo el mundo te da trabajo, pero que si les gusta de verdad, que sigan para adelante y lo van a acabar consiguiendo.