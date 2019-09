Cuatro décadas de danza clásica

Concentración, capacidad de esfuerzo y disciplina. La danza clásica no se entendería sin estas tres características, ya que sus movimientos se basan en el control absoluto del cuerpo. En Mérida, el ballet clásico no se entendería sin la existencia de la academia Isadora ni sin su fundadora Fabiola Gutiérrez, que un 1 de octubre de 1979 decidió poner en marcha este centro que ha desarrollado una trayectoria impecable gracias a una enseñanza de calidad, lo que le ha llevado a estar celebrando su 40 aniversario. Desde su jubilación, en el año 2016, la dirección del centro recae en Elisa Rodríguez y Diana Rodríguez, dos antiguas alumnas con una amplia formación académica en la materia. «El cambio ha sido muy natural y con ellas la academia está en las mejores manos. No me he podido ir más tranquila», sostiene Fabiola.

Los inicios del centro no fueron fáciles, ya que por aquel entonces en la ciudad tan solo había una escuela de judo y la academia Isadora, no obstante, al poco tiempo empezó a ir muy bien. «Cuando abrí la academia tenía matriculadas a 35 niñas, que en aquella época era una revolución total», destaca su artífice, quien asegura que siempre ha tratado que el ballet clásico «formara parte de la sociedad de Mérida». Esta filosofía les ha llevado a participar en eventos promovidos por todo tipo de asociaciones y colectivos. «Hoy en día el ballet clásico está ya muy asentado en nuestra ciudad y la gente sabe de la seriedad y la responsabilidad con la que se trabaja en el centro», apunta.

Fabiola explica que la enseñanza del ballet clásico ha cambiado mucho en cuatro décadas, ya que ahora se han incorporado nuevos elementos artísticos que hacen más amena la asimilación de conocimientos, no obstante, sigue siendo una disciplina compleja. «Hay que darle un tiempo a las niñas para que acepten la disciplina de bailar, porque al centro no se viene a jugar, sino a aprender, pero cuando empiezan a disfrutar, el ballet ya lo será todo para ellas», indica la fundadora. Además, cabe señalar que hace unos años no existía una titulación universitaria en ballet clásico, pero ahora son más las alumnas que al salir de la academia quieren seguir formándose.

La academia cuenta cada año con una media de entre 90 y 100 alumnas, en su mayoría niñas, ya que a día de hoy sigue siendo una disciplina más vinculada al sexo femenino. «Este año han ingresado dos niños pequeños, pero siguen siendo muy pocos, quizás porque sigue habiendo prejuicios, sobre todo en los adultos, o simplemente porque no les atrae el ballet», apunta Elisa. «Al final la danza es una actividad física y a quien le guste no debería preocuparse por lo que piensen los demás, pero sí es verdad que la sociedad todavía tiene que romper los prejuicios», opina Diana.

Entre otros aspectos, cabe destacar que la danza clásica aporta numerosos beneficios a quien la práctica, tanto a nivel físico como mental, de ahí que sea recomendable para todo tipo de público y edades. «El ballet clásico es la base de todas las danzas, incluso de gimnasia rítmica y deportiva, requiere formación física y técnica, y en muchas ocasiones se necesita saber ballet para acceder a otros estudios oficiales», explica Diana.

Sobre el futuro de la academia, las tres bailarinas coinciden en que el objetivo es seguir apostando por una enseñanza de calidad por muchos años más. «Mi sueño ahora se ha convertido en el sueño de ellas y la academia seguirá adelante», augura Fabiola.