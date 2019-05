Los cuatro mirlos del apocalipsis

La mirla ni se mueve en el nido que ha vuelto a hacer en la misma rama del limonero, solo le veo la cola negra enhiesta pero tranquilita. Y aunque la dueña del árbol me pide que quite el nido, me da penita porque el animalito debe estar empollando los huevos y no es plan fastidiar el futuro de estos pájaros.

Sí, ya sé que se han comido las pocas cerezas que había pese a que colgué, estratégicamente, unos pocos cedés que no deslumbraron nada pues hasta se posaban encima; la verdad es que la irrupción de los cuatro mirlos por los alrededores de casa echa por tierra mis teorías del fin de los pájaros de la semana pasada; eso y las llamadas diciéndome que hay miles de gorriones en la calle Santa Julia, museo visigodo cuando anochece, y que en la calle Anas da gusto ver como manchan la ropa tendida las golondrinas…

Con tal profusión de pajarillos cualquiera vuelve al apocalipsis de las cosas, a la limitación temporal de la vida alada. Hombre, que estamos de paso, por arriba y por abajo, eso no me lo negarán; que no solo nuestra existencia tiene un fin sino que esto que se llama planeta tierra, escenario de la vida humana, también tiene sus días contados porque no será eterno, como que también se vislumbra.

La cuestión es el ahora porque los pájaros anticipan lo que vendrá después en cadena. ¡Uff, que negro lo pongo!, ni siquiera la llegada de la luna nueva (que marcó el inicio del Ramadán) parece iluminar ese futuro.

Esto de remedar a los profetas de los últimos y remotísimos tiempos, aunque lúgubre no anda descaminado y quizá sirva para reaccionar pues en tiempos difíciles y de cambio los hombres, creyentes o no, aprovechan para reformularse muchos planteamientos vitales. Y de ahí a suponer que el ser humano no está solo hay un paso, anda que no hay todo un elenco de seres visibles e invisibles y difícilmente descriptibles para nuestra mente que pululan a nuestro alrededor. Aparte de nuestro Creador, el Dios de todas las cosas. Pero esa es otra profecía.