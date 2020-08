Los cumplidores

Soy uno de la legión de disciplinados observantes de la distancia personal, los cubre bocas, mascarillas por ahí y evitar estancias innecesarias por allá. Soy, por tanto, un cumplidor que reniega del absurdo término “nueva normalidad” pues las relaciones y las rutinas diarias no son nuevas, si acaso un poquito distintas. Pero no es para tanto. Apuesto por la cercanía emocional frente al alejamiento social, por el cariño y la efusividad (sin tocar), por proteger y cuidar, sin dejar las actividades o renunciar a mi vida emeritense. Se puede. Se puede con la palabra, el gesto, la mirada o, sencillamente, la escucha, romper el aislamiento o las restricciones. Es linda cosa reforzar los vínculos y mejorar las relaciones precisamente ahora. Ocurre que como no todos pensamos igual ni sentimos igual pues no actuamos igual y puede que alguien te llame raro por no quitarte el cubre bocas. A ver, a ver como lo escribo, que la situación no sea causa de enfados o discusiones estériles porque algunos actúan por falta de información (y de formación) y no por negligencia; vayamos al encuentro no al desencuentro. En estos tiempos difíciles estoy viendo brillar la solidaridad sobre la periferia existencial, sobre las personas más vulnerables y débiles; veo como hay buena gente que ayuda desinteresadamente, dando dignidad a la vida. Y el rostro de las personas más vulnerables está en el bebé recién nacido o el más indefenso que está en el seno materno. O el anciano solito. Una empresa de Mérida a los que no tengo el gusto de conocer ha dado un generoso donativo a la Asociación Provida a base de un cargamento de potitos. Esa solidaridad de Atiko (Soluciones Inmobiliarias) es un ejemplo de la sangre limpia de nuestra sociedad civil. Y ya que cito a Pro Vida, esa abnegada asociación de mujeres que atienden a los bebés más necesitados de Mérida y comarca, les recomiendo que, si pueden, se solidaricen con ellas: necesitan pañales, toallitas, leche maternizada, cunas y coches de bebé (en buen estado). Eso, es solidaridad revolucionaria. Y de futuro.