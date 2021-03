Desalojan a 17 personas que pretendían acampar en la Casa de Campo

Agentes de la Policía Local desalojaron y sancionaron a un grupo de 17 personas cuando pretendían acampar en la Casa de Campo de Mérida y pasar allí varios días. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, cuando los agentes procedieron a la identificación de todos los presentes, que pertenecían una misma familia, y contabilizaron a 17 personas personas mayores de edad y cuatro menores, entre ellos un bebé.

A todos ellos los agentes les informaron de que debían recoger sus pertenencias y marcharse del lugar, y además fueron propuestas 17 personas para sanción "por participar en reuniones, en las que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias establecidas con ocasión de la epidemia por la autoridad sanitaria". Junto a los agentes de la Local, acudieron también efectivos de la Guardia Civil tanto Rural como del Seprona, según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Esta es una de las actuaciones más destacadas de la Policía Local durante la pasada semana, en la que interpuso un total de 21 denuncias por celebrar reuniones con personas no convivientes y otras cuatro por no respetar el toque de queda. También interpuso varias denuncias por vertidos en la vía pública realizados en lugares no autorizados y fuera de los contenedores en diversos puntos de la ciudad, por lo el consistorio recuerda que existen puntos limpios y un servicio de recogida gratuita, mediante cita, para este tipo de residuos sólidos que requieren un tratamiento y gestión especial en el teléfono 924 373 163.

Cabe destacar que las sanciones por realizar vertidos de basura, ripios, muebles y enseres, así como restos de podas pueden variar dependiendo de la gravedad de la infracción de los 750 euros a los 3.000 euros. Por otra parte, se denunció a tres personas por realizar botellón y se realizó una custodia de detenidos, mientras que en materia de tráfico la policía intervino en cinco accidentes y se pusieron 60 denuncias por distintos aspectos.

El delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, destaca que a pesar de las denuncias que efectúa la Policía Local dentro de sus competencias para hacer cumplir la normativa sanitaria, "el comportamiento de los vecinos está siendo ejemplar y así lo demuestran los datos que venimos ofreciendo cada semana". "Los incumplimientos son mínimos y la colaboración de todos está siendo la tónica dominante en la ciudad", subraya.

En ese sentido, el edil apunta que los agentes mantienen sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en la región, para la que la colaboración ciudadana y el respeto a las normas "siguen siendo necesarios para hacer cumplir la normativa actual para frenar la pandemia".