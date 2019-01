Los descuentos se desinflan

Acabaron las Navidades, con todo lo que conlleva en cuanto a compras se refiere, pero el consumismo no da tregua. El pasado 7 de enero comenzó oficialmente la temporada de rebajas de invierno, una época en la que los consumidores aprovechan la campaña para adquirir los productos y artículos de temporada a un precio más bajo del habitual. Según el estudio ‘El consumo de moda en España’, de la aplicación Fintonic, casi uno de cada dos consumidores extremeños (47%) aprovechará el periodo de descuentos de enero para comprar ropa y complementos, en los que gastarán 115 euros de media, seis euros menos a nivel nacional.

Las rebajas han tomado los escaparates de las tiendas de la ciudad y los consumidores salen a la calle en busca de las ofertas más atractivas para su bolsillo, ya que cuelgan carteles con descuentos de hasta el 70%. La liberalización de las normas comerciales permite a las tiendas ofrecer descuentos durante todo el año, lo que ha ocasionado que las rebajas ya no sean como antes, un hecho que repercute, principalmente, en el pequeño comercio, que ya no ve en este periodo una oportunidad para aumentar las ventas. Así lo ratifica Margarita Gil, vocal de la asociación de comerciantes Emérita Augusta, quien asegura que el comercio emeritense está descontento por cómo se ha desarrollado la primera semana de rebajas, que ha sido «muy floja» y achaca esta situación a que «llevamos desde el Black Friday con ofertas».

«Por segundo año se está observando que la gente llega a las rebajas muy saturada de tantos descuentos y ofertas. Lo he hablado con mis compañeros y es la tónica general que perciben todos», sostiene la responsable de la tienda Los Leones. «Ya las rebajas no son lo que eran antes, no tienen nada que ver. Sabemos que las grandes cadenas tienen artículos para estos días, pero el pequeño y mediano comercio son los que tenemos rebajas verdaderas ahora», subraya. «Supongo que la campaña seguirá flojita hasta febrero», destaca Gil, quien sostiene que «el primer día de rebajas no hubo colas en ningún sitio y este se supone que es el primer fin de semana de rebajas y no hay ambiente ninguno».

En este sentido se expresa Emilia Danta, propietaria de la tienda Plural, que considera que «no existen las rebajas desde el momento en que se ha abierto la veda y en cualquier momento del año se puedan hacer descuentos». «Estoy viendo en sitios ropa de agosto puesta ahora en rebajas y luego la ropa que tienen en las tiendas es de nueva temporada. Lo que no entiendo es cómo la gente no se da cuenta de una vez de lo que pasa», sostiene Danta.

«Antes la gente sabía que las rebajas tenían un periodo limitado y se esperaba para comprar, pero eso se acabó y los más perjudicados son los pequeños comercios, que si la cosa no cambia, la mitad cerrará», afirma la comerciante. «Nosotros intentaremos seguir buscándonos la vida porque esto ya no es despachar, esto es vender», subraya la empresaria.

La otra cara de la moneda es la de los consumidores, quienes están a favor de que los descuentos se extiendan durante todo el año, pero también perciben que las rebajas como tal ya no son lo que eran. «Antes aprovechábamos un poco más el periodo de rebajas, pero ahora no esperamos tanto», afirma Ana, una chica que en el día de ayer estaba de compras por la calle Santa Eulalia con una amiga. En cuanto a la venta por internet, uno de las claves que también ha repercutido en el descenso de la venta de los comercios, Ana reconoce que suele comprar «bastante» de manera online para evitar las colas.