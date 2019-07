Apenas ha terminado la liga con sus ascensos, descensos, amaños, Qatar bajo sospecha y, sin embargo, a mí me devora la impaciencia, hasta tal punto que incluso he ojeado algún partido de fútbol femenino (de mujeres para entendernos) dándome cuenta que nunca lograrán siquiera acercarse al fútbol clásico, tradicional (de hombres para entendernos). Esto de querer imponer una forma de mirar el deporte, el mundo, la vida, tiene un aire de cosa artificial y, lo que no es natural no prospera, por mucho que se pongan.

A mí, me devora la impaciencia y más desde que no me entero hacía dónde va mi equipo. Verán: no conozco al Sr. Francisco Puertas, nuevo presidente del Mérida. En eso coincido con la inmensa mayoría de los aficionados emeritenses aunque, no por ello, este dato tiene porqué ser negativo pues ya lo dice la máxima evangélica: «Por sus frutos los conoceréis». O sea, que esperemos y no le pongamos la proa tan pronto. Puestos a citar los evangelios alguno me dirá. «No juzgues y no serás juzgado», pero entonces solo podría hablar con Pelín y depende de qué asuntos. Para que haya frutos (futbolísticos) antes hay que sembrar, cuidar, abonar, regar y recoger después. Y suerte, mucha suerte. Hasta ahora se ha reimplantando lo que había con veteranía, renovaciones de lo que era una buena plantilla de Tercera (repito: Tercera), pero supongo que no está el club como para ambiciones más elevadas, porque esas aspiraciones cuestan dinero y no sé si el Sr. Puertas estará a la altura de Dani Martín gracias al cual (y a su primo Pepe) hemos tenido fútbol en Mérida los últimos ocho años. (¡Gracias, Dani!)

Y tampoco se le puede exigir. A mí, siempre me han gustado equipos con futbolistas comprometidos, no solo bien pagados, que luchen incluso por encima de su calidad y, en esto, no hemos tenido suerte en el Mérida dónde algunos granujas (Golobart, Checa...) dieron muestras de su falta de profesionalidad y honradez (así nos fue). A mí me gustaría un Mérida con corazón, individual y colectivo, unido y motivado. Algo difícil de conseguir pero necesario para mantenerse. Corazón no es solo gestión de válvulas sino ilusión por conseguir victorias, logros, objetivos. Sin corazón no se ganan partidos y con él incluso las derrotas se comprenden. Esto es sencillo y bello. Como el fútbol que es bello porque es sencillo.

Los aficionados sentimos y creemos, solo necesitamos argumentos sobre el campo convencidos de la importancia de sentir por encima incluso de planteamientos técnicos. A ver si por fin conseguimos jugadores con corazón que corran, salten y peleen hasta el minuto 90. Que lo que hagan en el campo tenga un sentido épico. Y algo tendrá que influir el nuevo presidente en esto. No conozco al Sr. Puertas pero le deseo suerte (que redundará en nosotros). Y eso que a mí, y a Jorge, nos devora la impaciencia por volver y cantar «Mérida te quiero, te vengo a ver...»