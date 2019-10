«El movimiento vecinal ha ganado mucho en la ciudad»

Media vida dedicada a trabajar por y para sus vecinos. Vicenta Martínez, más conocida por Tenti, lleva vinculada al movimiento vecinal emeritense desde el año 1981. Ha sido durante casi dos décadas presidenta de la asociación de vecinos de Bellavista, concejala de Festejos y Limpieza, y hasta hace apena unas semana, presidenta de los vecinos de la Zona Sur. Por motivos personales ha renunciado a este cargo, aunque permanecerá como vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Mérida.

-¿En qué momento decide entrar en el movimiento vecinal?

-En el año 81 me fui a vivir a Bellavista, que era una barriada nueva, y un señor inició los trámites para crear una asociación de vecinos. Yo decidí unirme y estuve unos 18 como presidenta. A la barriada de la Zona Sur llegué hace 20 años y en su asociación vecinal he estado como vocal, secretaria, vicepresidenta y tres años como presidenta. Es un cargo que realizas de forma altruista y con el que tienes muchas satisfacciones, pero también te llevas muchos disgustos. Ahora las circunstancias me han obligado a dejar la presidencia de la Zona Sur, porque mi marido está enfermo y para lo primero es mi familia.

-¿Cómo valora su gestión?

-No soy quién para decirlo, pero creo que he cumplido con mi obligación y he hecho por la barriada todo lo que he podido porque he puesto el alma en ello. Quienes han estado conmigo estos tres años como presidenta de la Zona Sur han sido muy agradables y competentes. Yo he procurado hacer siempre todo lo mejor posible, pero pido humildemente perdón a quien le haya podido ofender algo, tanto a mi junta directiva como a los vecinos.

-A día de hoy, ¿cómo ve el colectivo vecinal emeritense?

-El movimiento vecinal ha evolucionado bastante, aunque para mí hay excesivas asociaciones. Hay unas que hacen labores muy buenas y otras que no hacen nada, eso está claro. El movimiento vecinal ha ganado mucho en Mérida y esperemos que siga así, aparte de que las personas que están en la federación de vecinos se están moviendo mucho.

-¿Cómo recuerda su etapa en el gobierno local socialista?

-Me tocaron dos patatas calientes con las concejalías de Festejos y Limpieza, pero para mí fue una etapa muy bonita y la recuerdo con mucho cariño. También tuve mis luces y mis sombras, como cuando no sonó el reloj en Nochevieja o se fue la luz en la primera noche de feria. Pese a ello, para mí fue una etapa muy bonita, porque viví esos cuatro años en la política muy intensamente.

-¿Y qué me dice del carnaval?

-Mi marido y yo siempre hemos vivido a tope el carnaval desde que empezó en el 83, luego hubo una temporada que decayó bastante, pero ha vuelto a renacer. He tenido la satisfacción de que la primera turuta que se dio en Mérida por parte de la asociación del carnaval romano fue para mí por votación popular de los carnavaleros y eso me llenó el alma.

-¿Cómo ha evolucionado Mérida?

-Mérida ha ganado mucho y la ciudad está preciosa. Tenemos muchísimas cosas que ofrecer a nivel lúdico y gastronómico. El turismo ha crecido muchísimo.

-¿Qué pediría a sus vecinos de la barriada de la Zona Sur?

-Me gustaría que la gente colaborase más con la barriada, porque desde la asociación se hacen varios actos a lo largo del año y noto que falta muchas veces colaboración por parte de los vecinos.