Elegir gasolinera para ahorrar

Los emeritenses se pueden ahorrar entre 3,66 y 4,56 euros a la hora de llenar el depósito de sus vehículos dependiendo de la gasolinera que escojan para ello. A pesar de que el precio del combustible ha bajado un poco con respecto al año pasado por estas mismas fechas, la reducción no es tan importante como para que los usuarios dejen de mirar su bolsillo cuando se disponen a dejar sus coches a punto para irse de vacaciones o, simplemente, para hacer un uso cotidiano de ellos.

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) afirma que es cierto que la tendencia del precio del carburante en los últimos años ha sido al alza, pero también señala que la gasolina sufre el llamado «efecto pluma», un fenómeno que se produce en países importadores de petróleo, como España. Los consumidores ven cómo una subida del importe del barril de crudo se traslada en pocas horas a las estaciones de servicio. Cuando este baja, en cambio, la rapidez no es la misma. A pesar de ello, siempre hay diferencia de precios entre los distintos surtidores de una misma localidad.

La estación de servicio que se encuentra ubicada en el polígono industrial El Prado, cerca del centro zoosanitario, cuenta con el litro de gasóleo A más barato de la ciudad: 1,144 euros. Llenar un depósito medio de 60 litros saldría por 68,64 euros, pero si se reposta en la gasolinera situada en la avenida Reina Sofía, justo por delante del hotel Velada, el importe total asciende a los 73,2 euros, ya que este surtidor es el que más caro vende este tipo de carburante. En el caso de la gasolina de 95 octanos, la estación de servicio del polígono El Prado vuelve a ser el lugar donde más rentable sale echar gasolina, ya que el precio medio por litro de este tipo de combustible es de 1,255 euros. De hecho, llenar un depósito de 60 litros aquí da lugar a un total de 75,3 euros, mientras que hacerlo en el surtidor ubicado en la avenida Reina Sofía, poco antes de llegar al centro comercial El Foro, provoca un incremento de 3,66 euros en el coste final, ya que el precio medio del litro de este carburante allí es de 1,316 euros, y llenar el depósito sale por 78,96.

Si las gasolineras están en las afueras de la ciudad, la cantidad aumenta todavía más. El surtidor más caro tanto para gasóleo A como para gasolina de 95 se encuentra situado en la autovía Ruta de la Plata, a la altura del hotel Romero Mérida. El precio por litro del primer tipo de combustible se halla en torno a 1,244 euros, mientras que el segundo se aproxima a 1,357. Esto provoca que llenar el depósito en esta estación de servicio salga por 74,64 euros en el caso de coches diésel y por 81,42 euros en los vehículos de gasolina, una diferencia que ronda los seis euros respecto al interior del núcleo urbano.

La UCE recomienda fervientemente que los conductores ajusten la velocidad de los vehículos a la máxima permitida en las autovías ya que, según los expertos, «la subida de la aguja de los kilómetros por encima de los 120 kilómetros por hora no es proporcional al consumo de gasolina, es mucho mayor». Además, también advierten de que hay que poner el aire acondicionado a una temperatura que no sea excesivamente baja y que no nos haga pasar frío, así como revisar que las características de los neumáticos vayan acorde con las recomendaciones del fabricante.