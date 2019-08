Blanca León: «Estoy muy orgullosa de que mi ropa se haga en mi tierra»

Blanca León se inició en el mundo de la moda hace tan solo cinco años, pero desde entonces su firma no ha hecho más que crecer. Su pasión por la costura acabó derivando en la creación de una página web y, más tarde, en una tienda física que ahora tiene que cerrar por el traslado laboral de su pareja. Sin embargo, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza dejar de seguir cumpliendo su sueño de ser diseñadora de ropa.

<b>-¿Por qué se dedica solo a moda infantil y juvenil femenina?</b>

-Al principio empecé a diseñar para niñas de entre 6 y 12 años, pero luego mis clientas crecieron y ya me pedían ropa para ellas. Además, hay una edad de grandes olvidadas que va desde los 10 a los 16 años. En esa franja no hay nada para ellas, pasan de tiendas de ropa infantil a franquicias para chicas de 18 años. Quería tocar esa etapa porque había mucha demanda y, sobre todo, porque mis clientas estaban creciendo. Les encantaba venir a verme y que les asesorase para cualquier evento o para un día normal.

<b>-¿No ha pensado en dar el salto a diseñar para personas adultas y para chicos?</b>

-No, porque de mujer y de chico ya hay mucho. Me he basado en eso pero quizás ha sido por azar, por ser madre de tres niñas. Empezó como una afición y al final se ha convertido en un trabajo.

<b>-¿Cuáles son sus referentes a la hora de crear diseños?</b>

-Yo tengo mi estilo propio, es un poco hippy-chic y muy cool, es gracioso, muy desenfadado y cómodo. Además, mi ropa está diseñada tanto para un evento como para ponérsela una tarde cualquiera, es ropa muy ponible con tejidos resistentes de buena calidad. Hay muy poquito de todo, que es una de las cosas que me diferencia de las franquicias. Es más exclusivo y eso le gusta tanto a la madre como a la niña. También diseñamos mirando la relación calidad-precio, con tejidos nacionales y con confección extremeña 100%. Estoy muy orgullosa de ser extremeña y de que se haga todo en mi tierra, eso es un orgullo para mí.

<b>-¿Qué pretende transmitir con sus diseños?</b>

-Que las niñas se encuentren bien con ropa muy adecuada a cada edad y, sobre todo, que conozcan dónde se forma y nace el producto, creo que es muy importante que sepan desde pequeñas que aquí en Extremadura se está renaciendo otra vez. Yo pertenezco a una asociación de diseñadores extremeños y esa reivindicación la llevamos muy a rajatabla.

<b>-¿Se puede vivir siendo diseñadora de moda infantil en una ciudad como Mérida?</b>

-A mí al principio me costó mucho, porque hasta que te haces con la clienta... Es un trabajo que me he creado yo de la nada, y tienes que estudiar los pros y los contras porque no deja de ser un negocio, pero a mí para vivir sí me ha dado. También es verdad que Mérida es pequeñita y monté mi primera tienda física en plena crisis, pero hasta ahora he tenido mi clientela, que repite siempre.

<b>-¿Qué le gustaría hacer profesionalmente en un futuro?</b>

-Ahora voy a descansar un poquito porque me vuelvo a mudar a Madrid y me tengo que adaptar a la nueva vida allí, pero con los años me gustaría abrir otra tienda. Aunque montar un negocio en la capital de España es más costoso, yo quiero que la firma siga. Tengo clientas de Madrid y están encantadas con la ropa, con todas las tiendas que hay allí me dicen que en ninguna encontraban esta ropa tan chula.